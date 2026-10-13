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RASPAŠOJ U DVORANI

VIDEO Svi pričaju o haljini gošće na balkanskom vjenčanju: 'Bar nije u bijelom da zasjeni mladu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Svi pričaju o haljini gošće na balkanskom vjenčanju: 'Bar nije u bijelom da zasjeni mladu'
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Foto: Instagram
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Prizor rasplesane gošće nije prošao nezapaženo među korisnicima interneta, a komentari su ubrzo počeli pljuštati sa svih strana...

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Odabir savršene haljine za vjenčanje često zadaje glavobolje uzvanicama, a jedno nepisano pravilo kaže da u centru pažnje treba biti isključivo mladenka. No, jedna je gošća svojim neobičnim modnim odabirom uspjela privući poglede cijele dvorane, što je odmah izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

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Crnogorski fotograf i influencer Boban Vulević, koji se na Instagramu predstavlja pod imenom sin_boga_sunca, podijelio je zanimljiv prizor s jedne svadbe. Videozapis prikazuje veselo društvo na plesnom podiju, dok u sredini kadra mladenka u tradicionalnoj bijeloj vjenčanici s velom uživa u svom posebnom danu plešući s gostima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zdesna mladenki, pažnju je ukrala gošća u izrazito otvorenoj tamnoplavoj haljini. Njena kreacija isticala se dubokim dekolteom i vrlo visokim prorezom, zbog čega su mnogi pratitelji primijetili kako je odabir bio prilično odvažan za ovakvu svečanu prigodu prepunu rodbine i prijatelja. 

Foto: Instagram

Prizor rasplesane gošće nije prošao nezapaženo među korisnicima interneta, a komentari su ubrzo počeli pljuštati sa svih strana. Mnogi su smatrali kako je ovakav odabir odjeće potpuno neprimjeren za svadbeno slavlje te da pokazuje manjak poštovanja prema mladencima i samom događaju.

Neki su komentatori otvoreno kritizirali djevojku, pa je tako jedan pratitelj napisao da je bolje da je došla bez haljine, dok su drugi isticali navodni nedostatak samopoštovanja. S druge strane, bilo je i onih koji su u svemu vidjeli šalu, navodeći kroz smijeh kako je žena možda samo nenamjerno naopako obukla haljinu.

Foto: Instagram

Dio publike posumnjao je u autentičnost same snimke koja je brzo postala tema dana. Nekoliko pratitelja iznijelo je teoriju kako je riječ o uratku stvorenom pomoću umjetne inteligencije, no to svejedno nije uspjelo zaustaviti žustru raspravu o modnom bontonu i granicama dobrog ukusa.

Foto: Instagram

"Bože daj mi snagu ove bretelice", "Ova ima vise slika s gostima nego mlada", "Ja ne vjerujem da je ovo stvarno, ovo je montirano", "Gdje su joj gaće? Pitam samo"; "Vulgarno, strašno, neprimjereno za svadbu", "Žena baš super izgleda", neki su od brojnih komentara. 

*uz korištenje AI-ja

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