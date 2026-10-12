VIDEO Svi pričaju o ovoj svadbi iz Dalmacije, pogledajte što su izveli: 'Svekrva na aparatima!'

Mlada iz Dalmacije iznenadila je uzvanike kada je usred prvog plesa podigla mladoženju u zrak. Umjesto uobičajenih romantičnih koraka, par je gostima priredio nesvakidašnji prizor koji su dočekali pljeskom, smijehom i uzvicima oduševljenja.

Snimka je ubrzo završila na društvenim mrežama, gdje ju je objavio Divino Zadar. Potez mladenke privukao je pozornost i potaknuo brojne komentare, a mnogi su poručili da takav prvi ples još nisu vidjeli. Mladenci su tako pokazali da za trenutak koji će gosti pamtiti nije nužno slijediti svadbene običaje.

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"Kad mladenci odluče da prvi ples neće biti običan...", napisali su iz Divina Zadar, a u komentarima su im se pridružili mnogi.

Foto: Facebook/Divino Zadar

"Svekrva na aparatima", "Simpatično, neka im je sretno i uvijek tako veselo", "Živjeli mladenci, kapa dolje za ideju i izvedbu", "Ništa iznenađujuće, ionako žene gaće nose", "Koliko volim kad ljudi imaju odličan smisao za humor! Bravo za ove legende od ljudi!", "Hercegovka garant", "Sad ga preko praga prenesi!", pisali su u komentarima.