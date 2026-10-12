Obavijesti

Viral

Komentari 3
OVO JOŠ NISMO VIDJELI

VIDEO Svi pričaju o ovoj svadbi iz Dalmacije, pogledajte što su izveli: 'Svekrva na aparatima!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Svi pričaju o ovoj svadbi iz Dalmacije, pogledajte što su izveli: 'Svekrva na aparatima!'
3
Foto: Facebook/Divino Zadar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Potez mladenke privukao je pozornost i potaknuo brojne komentare, a mnogi su poručili da na takvom prvom plesu još nisu bili...

Admiral

Mlada iz Dalmacije iznenadila je uzvanike kada je usred prvog plesa podigla mladoženju u zrak. Umjesto uobičajenih romantičnih koraka, par je gostima priredio nesvakidašnji prizor koji su dočekali pljeskom, smijehom i uzvicima oduševljenja.

ŠTO KAŽETE? TO SE NISAM NAD'O! Gost nije došao na svadbu, mladenci mu poslali 'kaznu' od 230 eura
TO SE NISAM NAD'O! Gost nije došao na svadbu, mladenci mu poslali 'kaznu' od 230 eura

Snimka je ubrzo završila na društvenim mrežama, gdje ju je objavio Divino Zadar. Potez mladenke privukao je pozornost i potaknuo brojne komentare, a mnogi su poručili da takav prvi ples još nisu vidjeli. Mladenci su tako pokazali da za trenutak koji će gosti pamtiti nije nužno slijediti svadbene običaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Kad mladenci odluče da prvi ples neće biti običan...", napisali su iz Divina Zadar, a u komentarima su im se pridružili mnogi. 

Foto: Facebook/Divino Zadar

"Svekrva na aparatima", "Simpatično, neka im je sretno i uvijek tako veselo", "Živjeli mladenci, kapa dolje za ideju i izvedbu", "Ništa iznenađujuće, ionako žene gaće nose", "Koliko volim kad ljudi imaju odličan smisao za humor! Bravo za ove legende od ljudi!", "Hercegovka garant", "Sad ga preko praga prenesi!", pisali su u komentarima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovo su najljepše toplice u Hrvatskoj! U koliko ste ih bili?
ZA POTPUNU RELAKSACIJU

FOTO Ovo su najljepše toplice u Hrvatskoj! U koliko ste ih bili?

Hrvatska ima niz prirodnih termalnih izvora, koji privlače sve one koji žele višednevnu relaksaciju i rehabilitaciju tijela. U samo par dana ovdje se možete opustiti, uživati u masažama te plivati u raznim bazenima
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026