ITALIJA: Stanovnici grada Ivrea i njihovi gosti 'zaratili' su proteklog vikenda narančama! Atmosfera je izvrsna. Ovo je nešto što bi svi trebali iskusiti barem jednom u životu. Ovaj miris... To je poezija, čista poezija, veli Talijan Cesare Cianciolo, koji je sa stotinama drugih sudjelovao u tradicionalnoj "bitki naranči" povodom karnevala. Sudionici upozoravaju kako nakon ove bitke često ostanu masnice po tijelu, ali tvrde kako se isplati sudjelovati...

