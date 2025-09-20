VIDEO Veličanstven prizor na nebu u Ninu: Bijela duga viđa se rijetko, a evo kako nastaje

Neobičnu pojavu zabilježila je naša čitateljica u Ninu u subotu oko 8.45 sati. Radi se o "bijeloj dugi" ili, drugim nazivom, "maglenoj dugi", koja se vrlo rijetko pojavljuje, a smatra se mističnim fenomenom.

- Snimila sam je jutros rano blizu Kraljičine plaže, danas sam je prvi put vidjela. Prizor je nevjerojatan, a nakon duge se otkrio Velebit - kaže nam čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:24 Bijela duga | Video: Čitatelj 24sata

Naime, bijela duga ustvari je rijetka atmosferska pojava, a na prvi pogled podsjeća na dugu bez boja. Umjesto nakon kiše, pojavljuje se u magli kada Sunčeva svjetlost prolazi kroz sićušne kapljice vode. Upravo zbog njihove veličine svjetlost se ne lomi u jarke boje, već nastaje blijedi, bijeli luk na nebu.

Upravo zbog takvog izgleda dobila je naziv "bijela duga". Najčešće se pojavljuje kada je Sunce nisko na horizontu, a može imati blage rubove u crvenoj ili plavoj nijansi. Ipak, u većini slučajeva ostaje gotovo proziran prizor, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najmističnijih prirodnih fenomena.