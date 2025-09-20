Obavijesti

BIJELA ILI MAGLENA DUGA

VIDEO Veličanstven prizor na nebu u Ninu: Bijela duga viđa se rijetko, a evo kako nastaje

VIDEO Veličanstven prizor na nebu u Ninu: Bijela duga viđa se rijetko, a evo kako nastaje
Najčešće se pojavljuje kada je Sunce nisko na horizontu, a može imati blage rubove u crvenoj ili plavoj nijansi

Neobičnu pojavu zabilježila je naša čitateljica u Ninu u subotu oko 8.45 sati. Radi se o "bijeloj dugi" ili, drugim nazivom, "maglenoj dugi", koja se vrlo rijetko pojavljuje, a smatra se mističnim fenomenom.

- Snimila sam je jutros rano blizu Kraljičine plaže, danas sam je prvi put vidjela. Prizor je nevjerojatan, a nakon duge se otkrio Velebit - kaže nam čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bijela duga 00:24
Bijela duga | Video: Čitatelj 24sata

Naime, bijela duga ustvari je rijetka atmosferska pojava, a na prvi pogled podsjeća na dugu bez boja. Umjesto nakon kiše, pojavljuje se u magli kada Sunčeva svjetlost prolazi kroz sićušne kapljice vode. Upravo zbog njihove veličine svjetlost se ne lomi u jarke boje, već nastaje blijedi, bijeli luk na nebu.

FOTO Pogledajte kako je čarobni zalazak sunca obasjao Vela Luku

Upravo zbog takvog izgleda dobila je naziv "bijela duga". Najčešće se pojavljuje kada je Sunce nisko na horizontu, a može imati blage rubove u crvenoj ili plavoj nijansi. Ipak, u većini slučajeva ostaje gotovo proziran prizor, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najmističnijih prirodnih fenomena.

