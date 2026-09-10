VIDEO Veseli svatovi slavili u busu ZET-a! Pogledajte raspašoj

Zagrebački javni prijevoz rijetko izgleda ovako. Umjesto uobičajene vožnje, jedan ZET-ov autobus pretvorio se u malu svadbenu pozornicu, uz harmoniku, pjesmu, ples i raspoložene svatove koji su slavlje nastavili i među putnicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimku neobične vožnje objavio je na svojoj službenoj stranici ZET-ovac i digitalni kreator Mihajlo 'Miki' Mateljan, a prizor je brzo privukao pažnju i izazvao brojne pozitivne reakcije pratitelja.

Na snimci se vidi kako svatovi pjevaju uz harmonikaša, plešu i podižu atmosferu, dok je gotovo cijeli autobus u slavljeničkom raspoloženju. Među rasplesanim putnicima bili su i mladenci, nevjesta i njezin suprug, zajedno s brojnim uzvanicima koji su se bez problema uklopili u ovu nesvakidašnju svadbenu vožnju.