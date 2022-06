VIDEO Vjenčanje u Solinu: 'On je vozio motor, a ona jahala konja. Hari je sve začinio i oduševio...'

Bilo je predobro, još uvijek nam ljudi šalju poruke. Suprug je bio oduševljen makar je znao da će mi dovesti Harija, priča nam novopečena supruga Jelena iz Splita, kojoj su prijatelji u petak na vjenčanje u Solinu doveli njenog konja.

- Kad smo došli po njenog konja u Otavice, on je bio u ispustu gdje je pario kobile, što je bio problem jer se onda konj treba pripremati minimalno godinu dana za neku manifestaciju. No mi smo to, bez Jeleninog znanja, uspjeli napraviti u desetak dana - priča nam Splićanka Ana, koja je uz još jednog prijatelja nadimka 'Zec' najzaslužnija za ovo svadbeno iznenađenje.

Hari je sve izdržao

- Svog Harija vidim svaki dan, a pričali smo i o tome da ga nekako dovedemo na vjenčanje. No, budući da imam i bebu, na kraju nije bilo baš vremena da uspijemo to realizirati. Ana i 'Zec' onda su to preuzeli na sebe bez da sam išta znala - objašnjava Jelena, koja Harija ima oko pet godina.

Rekla je kako zapravo konja nije teško dovesti na vjenčanje, nego ga pripremiti na ovakve manifestacije.

- Srećom pa je bez problema izdržao sve zvukove i baklje. Motori i konji inače ne idu zajedno - zahvalna je Jelena svojim prijateljima na ugodnom iznenađenju koji su Harija pripremili na spektakl.

Muž došao s trkaćim motorom

- Njen muž je isto znao da joj pripremamo konja, a ona nije ništa znala. On je došao s motorom koji se koristi isključivo za utrke, pa su oboje krenuli put prema sali na svojim 'ljubimcima'. Kad je on već na svojoj 'bebi', neka i ona bude na svojoj - opisuje nam Ana nezaboravni dan.

- Gosti su bili oduševljeni, Hari je izdržao svu buku. On je začinio vjenčanje, doslovno. Jelena je bila presretna, skoro sam zaplakala. Dolazak na konju bio je baš veličanstven - zaključila je Jelenina prijateljica, koja nestrpljivo iščekuje i profesionalne fotografije s vjenčanja.