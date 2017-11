Vjenčanje im platili dobri ljudi: Ona će ostati bez svog muža...

Hannah Dickson (28) i njezin suprug Stuart (33), iz engleskog Crawleyja, oženili su se u srpnju ove godine, a vjenčanje su im platili nepoznati ljudi. Razlog tome je Stuartova bolest, koja mu je dijagnosticirana u siječnju ove godine.

Riječ je o Huntingtonovoj bolesti, nasljednom poremećaju koji utječe na koordinaciju mišića i dovodi do mentalnog propadanja i karakterističnih simptoma u ponašanju. Od iste bolesti preminuo je Stuartov otac Ian 2011. godine.

Ovaj par je prohodao prije pet godina i u međuvremenu dobio sina Harryja (4) i kćer Bellu (3).

- Ta dijagnoza nam je preokrenula živote. Liječnici su nam rekli da Stuart pati od teškog oblike te bolesti. Simptomi su progresivno oštećenje mozga, nekontrolirani pokreti i promjena osobnosti, a stanje s vremenom postaje sve sličnije demenciji - kaže Hannah, koja se nakon svega željela još jače udati za Stuarta.

Prošle jeseni je primijetila promjene u njegovom ponašanju - postao je povučeniji i na poslu je imao problema zbog nespretnosti, odnosno otežanog kontroliranja pokreta. Testovi krvi potvrdili su njezinu sumnju, piše The Sun.

Par se odlučio oženiti u srpnju ove godine, a njihova priča dospjela je do dobrotvorne udruge Gift of a Wedding, koja organizira i plaća vjenčanja za teško i smrtno bolesne osobe - od prostora, usluge, šminke, cvijeća do fotografa.

Za Dicksone se skupilo 27 tisuća funti, a ceremonija se održala 7. srpnja 2017. u Loxtonu, malenom selu na zapadu Englesku. Hannah je odabrala taj datum da ga Stuart čim lakše zapamti (7/7/2017).

Pitanje je kako će se njegova bolest razvijati i kako će utjecati na dvoje male djece.

- Najgore mi je što je moguće da će naša djeca također patiti od te teške bolesti. Ne želim ni razmišljati o tome, već uživati u trenutku. Najsretnija sam na svijetu jer sam se udala za čovjeka svojih snova. Od srca hvala svima na pomoći, bez njih to ne bi bilo - to - zaključila je Hannah.