VOLITE ADRENALIN? Ovih šest atrakcija u zabavnim parkovima zatvoreno je nakon tragedija

Svake godine milijuni ljudi uživaju u atrakcijama diljem svijeta, no ponekad zabava završi tragično. Iako su incidenti rijetki, neke vožnje zauvijek su zatvorile svoja vrata zbog fatalnih nesreća, sigurnosnih propusta i tužbi. U listopadu 2026. godine, zabavni park Six Flags Over Georgia zatvorio je svoj poznati rolerkoster Goliath nakon stravične nesreće. Tada je 42-godišnji Hassan Jihad Ibn Kariem ispao iz sjedala tijekom vožnje koja doseže brzinu od 110 kilometara na sat, a nedugo zatim je i preminuo.

Policijska istraga pokazala je da je nesretni muškarac pao ispod konstrukcije, a park je izrazio duboko žaljenje. Zbog ovog incidenta na rolerkosteru, tvrtka je privremeno zatvorila još devet sličnih vožnji u ostalim parkovima.

U istom mjesecu, park Six Flags Magic Mountain trajno je zatvorio čelični rolerkoster X2 nakon što je više od stotinu posjetitelja prijavilo ozljede mozga. Tome je prethodila tužba obitelji 22-godišnjeg mladića koji je preminuo 2022. godine zbog ozljeda zadobivenih na spomenutoj vožnji.

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"Nakon gotovo dvadeset godina, odlučili smo trajno umiroviti X2," naveo je u priopćenju predsjednik parka Brian Oerding.

Tobogan Verrückt u Kanzasu otvorili su 2014. godine kao najvišu atrakciju takve vrste na svijetu. Međutim, samo dvije godine kasnije, 10-godišnji dječak stravično je dekapitiran kada je splav udarila u metalni stup na vožnji. Tobogan su odmah zatvorili, obitelj je primila milijunsku odštetu, a cijeli park prestao je s radom 2018. godine.

Slična sudbina zadesila je i japanski rolerkoster Fujin Raijin II u zabavnom parku Expoland. Na Dan djece 2007. godine, jedan od vagona iskočio je iz tračnica i udario u čeličnu ogradu pri brzini od 74 kilometra na sat.

U toj nesreći poginula je 19-godišnja studentica, dok je 21 osoba ozlijeđena. Istraga je otkrila da je uzrok nesreće slomljena osovina koja nikada nije bila zamijenjena, a cijeli zabavni park trajno su zatvorili u veljači 2009. godine.

Mračne tajne starih drvenih atrakcija

Drveni rolerkoster The Shooting Star u Ohiju bio je poznat po brzini i glatkoj vožnji, ali je skrivao mračnu prošlost. Nakon manjih preinaka dizajna, jedna je žena pala i poginula u svibnju 1947. godine, a ista stravična tragedija ponovila se 1966. godine. Vožnju su naposljetku trajno ugasili 1971. godine kada je park promijenio vlasnika.

Još teža nesreća dogodila se na drvenom rolerkosteru The Big Dipper u Londonu u svibnju 1972. godine. Puknuće užeta uzrokovalo je kotrljanje vagona unatrag i snažan udar u barijeru, pri čemu je petero djece izgubilo život, a još 13 osoba zadobilo je teže ozljede.

Odgovorne inženjere i menadžere tada su optužili za ubojstvo iz nehaja, ali ih je sud kasnije oslobodio svih optužbi. Atrakciju The Big Dipper nikada nisu ponovno otvorili, a cijeli londonski park trajno su zatvorili 1974. godine.

Prema podacima Međunarodnog udruženja zabavnih parkova i atrakcija, ovakve su vožnje danas izuzetno sigurne, uz šansu za ozbiljnu ozljedu od jedan prema 15,5 milijuna. Unatoč toj ohrabrujućoj statistici, zatvorene vožnje služe kao snažan podsjetnik na presudnu važnost strogih sigurnosnih provjera.

*uz korištenje AI-ja