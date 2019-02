Vozila se u autu: 'Kozo jedna, ajde ulazi više u taj prtljažnik'

Viđam kako čovjek skoro svakodnevno otvori prtljažnik i koze same ulaze unutra poput dresiranih pasa, rekao nam je čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204330 / Koze utrpava u Renault 4]

U utorak oko 11.30 sati u gradu Visu snimio je muškarca koji je u prtljažnik svojega Renaulta 4 ukrcavao tri koze. Dodaje kako je nevjerojatno da je koze naviknuo na vožnju u automobilu.

- Kad god ih pusti iz tora, one samo ulete u automobil. Ništa im ne govori, samo otvori prtljažnik i one ulete unutra - rekao nam je čitatelj. Šali se da ne zna kako u prtljažnik starog Renaulta stane uopće i jedna koza, a kamoli dvije, tri ili više njih. Nakon što ih ukrca u vozilo, vlasnik ih prebacuje do obližnje livade na ispašu. No ne protekne baš svaki dan bez ikakvih problema.

- Jedna od njih zna biti neposlušna, pa umjesto da uđe, nastavi trčati za automobilom dok ne dođu do šume - zaključuje naš čitatelj.