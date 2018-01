Vozio prebrzo, udario u rubnik pa završio u sobi na katu kuće

Vjerojatno zbog prevelike brzine vozač je izgubio kontrolu nad automobilom, udario u rubnik, poletio u zrak i završio u sobi na prvom katu kuće u južnoj Kaliforniji. U prostoriji je prouzrokovao i manji požar koji je brzo ugašen.

U automobilu je bilo dvoje ljudi, a jednu su osobu iz vozila morale izvlačiti spasilačke ekipe.

