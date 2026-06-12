VRUĆI MUNDIJAL Skandalozna meksička političarka slavila na trgu: Dekolte izazvao pravi kaos

Mexico City eksplodirao je od veselja nakon pobjede njihove reprezentacije protiv Južnoafričke Republike na startu Svjetskog prvenstva.

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Većina nije mogla na stadion, cijene ulaznica su paprene, pa se feštalo po gradskim trgovima. Posebno je veselo bilo kod legendarnog spomenika "Anđeo nezavisnosti".

Gdje je puno pažnje svojim bujnim dekolteom 'ukrala' kontroverzna meksička političarka Sandra Cuevas. Sandra je plesala, pjevala, skakutala, rado pozirala sa svima koji su je pitali fotku...

⭕ Sandra Cuevas festeja el triunfo de México en el Ángel



La empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_, se sumó a la fiebre mundialista y fue captada en la columna del Ángel de la Independencia festejando junto a miles de aficionados la victoria de @miseleccionmx… pic.twitter.com/z4zZ62o1Se — Político MX (@politicomx) June 12, 2026

Na svojim društvenim mrežama podijelila je više snimki i fotki s velike proslave. Odmah su se pojavile i razne fotomontaže, uključujući onu gdje je Sandra 'postala' Panini sličica...

Na društvenim mrežama njezin je duboki dekolte izazvao pravi 'kaos'. Pojavilo se na stotine snimki, fotki, montaža... Neke su pregledane i po stotine tisuća puta.

Tko je kontroverzna Cuevas?

Sandra Xantall Cuevas Nieves, bivša gradonačelnica četvrti Cuauhtémoc u Mexico Cityju (2021.–2024.), jedna je od najkontroverznijih figura meksičke politike. Njezin mandat obilježile su optužbe za zlouporabu ovlasti i navodne veze s organiziranim kriminalom, koje ona uporno negira.

Na početku mandata profilirala se kao "žena čvrste ruke", patrolirala je u policijskoj opremi na quadovima i motociklima, uklanjala bespravne terase i provodila razne operacije koje su naišle na odobravanje javnosti. Ali već u ožujku 2022. privremeno je suspendirana zbog optužbi za zlouporabu ovlasti, krađu i fizički/verbalni napad na dvojicu policajaca u svom uredu. Optužbe je odbacila kao politički progon, kasnije se ispričala i vratila na dužnost.

Najteže optužbe odnose se na navodne kontakte s organiziranim kriminalom. Prema istragama koje je objavio portal Narcopolíticos, Cuevas je bila povezana s grupama La Unión Tepito i La Chokiza. Posebno je odjeknula njezina romantična veza s Alejandrom "El Chokom" Mendozom, vođom La Chokize, nakon njegova uhićenja 2025. pojavile su se fotografije i videi njih dvoje kako se ljube.

Cuevas je priznala vezu, poručila je da nije dužna provjeravati prošlost partnera.

Jedan od njezinih tjelohranitelja, Antonio "El Toño" Vallejo, uhićen je zbog iznude.

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Ministarstvo obrane Meksika (SEDENA) otvorilo je 2023. obavještajni dosje o njoj, u kojem se spominju fotografije s vojnim oružjem i sumnje na pranje novca. Istrage su obuhvatile i njezinu tvrtku "Sandra Cuevas Diamond Group" te njezina brata Jaxiela, kojeg vlasti povezuju s reketarenjem trgovaca.

Pri kraju mandata ozbiljno se zamjerila biračima. Naredila je prebojavanje živopisnih natpisa na štandovima ulične hrane u sivu boju, a pokušaj protjerivanja starijih plesača završio je njezinim porazom. Tijekom prosvjeda protiv nje bacala je s balkona ureda balone s novčanicama od 500 pesosa. Poznata je i po kontroverznoj izjavi: "Ne volim siromašne ljude". Karijeru je pokušala nastaviti neuspješnom kandidaturom za Senat 2024. godine.

Sve teške optužbe za kriminal ostaju na razini istraga i navoda - Cuevas nije osuđena

*uz korištenje AI-ja