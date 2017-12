Vrućina u visinama: Tko se ne bi provozao u ovim avionima?

VietJet Air je avionska kompanija iz Vijetnama koja je privukla pozornost medija kalendarom za nadolazeću 2018. godinu. Naime, umjesto zaposlenica na kalendaru se nalaze top modeli odjeveni tek u bikinije.

Ova avionska kompanija, koja s 49 zrakoplova prevozi putnike do 23 domaćih i 10 inozemnih destinacija, nazvala je novi kalendar 'vrućim poklonom za sve putnike i ljubitelje zrakoplovstva'.

