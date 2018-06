Za Guinnessovu knjigu rekorda: Ima 11 godina, a visok je 2.06

Ren Keyu, učenik osnovne škole iz kineske provincije Sečuan, ima samo 11 godina i već je dosegao visinu od 2,06 metara. S takvom visinom koja je daleko iznad prosjeka, ovaj dvometraš vjerojatno je najviši učenik šestog razreda na svijetu.

Prema statistikama, prosječni 11-godišnjak u Kini visok je 1,453 metra, što je visina koju je Ren dosegao već u vrtiću. Gotovo dvostruko viši od ostalih učenika u razredu, treba mu posebna stolica kako bi mogao normalno pratiti nastavu.

Kada ga prvi put vide, njegovi nastavnici pomisle da je riječ o puno starijem učeniku koji je pogriješio učionicu i zamole ga da se vrati u svoj razred.

Želi ući u Guinnessovu knjigu rekorda

Neki njegovi školski kolege ga ismijavaju, no Ren se nada da će mu u nekom trenutku u životu njegova natprosječna visina postati prednost - za početak, nada se da će ući u Guinnessovu knjigu rekorda.

Njegovi baka i djed kažu da je Ren oduvijek bio viši od ostale djece svojeg uzrasta. Kako je sve više i više izrastao, odveli su ga liječniku. Pretrage su pokazale da je s njegovim hormonima i radom hipofize sve u redu. Njegova baka vjeruje da je stvar u genetici te da je Ren visinu naslijedio od svoje majke. Njegova je majka naime bila visoka 1,9 metara, što je vrlo neobično za Kineskinju, a njegov otac također je visok oko 1,8 metara.

Visina ima svojih prednosti

- Kad sam išao u vrtić, odgajatelji su uvijek ostavljali jabuke visoko na ormariću. Ja sam bio jedini dovoljno visok da ih dohvatim i pojedem - izjavio je za China Daily.

Unatoč problemima, začuđenim pogledima i šalama na račun visine, Ren nije siguran da želi prestati rasti.

- Nekako se istovremeno nadam da ću nastaviti rasti i da neću. Želim biti dovoljno visok da uđem u Guinnessovu knjigu rekorda, ali ne sviđaju mi se svakodnevne komplikacije s mojom visinom - izjavio je.

Na prvi pogled Ren bez problema uskoro mogao ponijeti titulu za najvišeg tinejdžera na svijetu. U Guinnessovoj knjizi ovaj rekord drži Kevin Bradford, koji je u 2015. imao 2,15 metara, no on je u to vrijeme imao 16 godina. No prema tome, Ren bi sa svojih 11 godina postaviti novi svjetski rekord za najvišeg učenika šestog razreda na svijetu, piše Oddity Central.

