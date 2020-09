Za tetovažu spremni? Kožu ovih Hrvata krase grbovi i šahovnica

Tattoo majstori, i oni koji to nisu, podijelili su svoje i tuđe domoljubne tetovaže, na nekima su se isticala fašistička znakovlja, na nekima ne. Što je po vama previše?

<p>Bilo je to ljeta Gospodnjeg 2008. Autorica ovog uratka išla je u tattoo studio na svoje drugo tetoviranje. Prvi termin je značio dogovor, a dva tjedna kasnije uslijedilo je 'pikanje'.</p><p>Odlučila se na veliku tetovažu na desnoj nozi, glavu neke pin-up vile unutar kristalne kugle koju drže ženske ruke. Što je to njoj značilo, samo ona zna. Rekla je svoju ideju tattoo majstoru na što se on grohotom nasmijaše.</p><p>- Neće ti to dobro izgledati, znaš, bolje možda na nekom drugom mjestu - s visoka joj je, i dalje držeći podsmijeh u kutu usana, komentirao njenu ideju. Još ju je par puta 'popljuvao na finjaka', na što se ona okrenula i rekla: 'Idem drugom tattoo majstoru, ne treba mi ovakvo izrugivanje'. Odjurila je iz salona kući.</p><p>Za tri dana je ugovorila termin kod drugog tattoo artista, ovaj put artistice. Primila ju je, rekla joj ideju, ona se primila posla, nacrtala joj skicu, i za tjedan dana je tetovaža ponosno blistala na nozi. Dok ju je 'pikala', autorica ovog uratka ispričala je što je doživjela kod njenog kolege.</p><p>- Meni je jednom došao čovjek i rekao da mu istetoviram Dinamo na čelo - ispričala joj je majstorica.</p><p>- Iako je to meni suludo, niti jednom svojom gestom tijela ili grimasom lica nisam odavala da mislim kako je to loša ideja. Ja sam tu da tetoviram, tako i zarađujem. Da netko želi velikog Tuđmana na prsima, ja ću mu to isporučiti, a gdje ne bi tebi nacrtala simpatičnu vilu. Postoje loše tetovaže, no nisu sve domoljubne takve, samo diskutabilne zbog onog što predstavljaju - rekla mi je, otkrivši mi jednu društvenu platformu na kojoj su baš otvorili raspravu na tu temu. </p><p>- Nitko mi još nije došao s takvim prijedlogom, ali pogledaj što mi je kolegica morala tetovirati - pokazala mi je sliku na svom mobitelu. </p><p>- Moja vila s kristalnom kuglom je onda mala beba za ove brijače, što bi na te ideje rekao ovaj koji mi se smijao? - odgovorila joj je, nastavivši 'skrolati' po mobitelu i zgražavati se nad ljudima i njihovim 'ćudima'.</p><p><strong>Pitanje za milijun kuna: Je li potrebno isticati ideologiju pojedinca i na koži ili je to 'njegovo tijelo pa neka s njim radi što želi'?</strong></p><p>Tattoo majstori, i oni koji to nisu, podijelili su svoje i tuđe domoljubne tetovaže, na nekima su se isticala fašistička znakovlja, na nekima ne. Što je po vama previše (podijelite mišljenje s nama u komentarima)?</p><p>Je li potrebno isticati ideologiju pojedinca i na koži ili je to 'njegovo tijelo pa neka s njim radi što želi'?</p><p> </p><p> </p>