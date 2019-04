Zaigraj pa osvoji sjajnu Toyotu Aygo i shopping u Tommyju

Od petka krećemo s novom nagradnom igrom u kojoj uz kupone iz 24sata i račune iz Tommy trgovine možete osvojiti fantastične nagrade. Najsretniji čitatelj osvojit će Toyotu Aygo, a osim toga dijelimo 20 puta po 1000 kuna na potrošačkoj kartici u Tommy trgovinama.

Od petka, 5. travnja, do nedjelje, 14. travnja, svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 10 dana sakupiti ukupno 10 kupona. U ponedjeljak, 15. travnja, i utorak, 16. travnja 2019. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti. Tijekom trajanja nagradne igre, od 5. do 16. travnja, potrebno je skupiti jedan ili više računa za obavljenu kupnju u trgovačkom lancu Tommy u ukupnom (zbroj svih računa) minimalnom iznosu od 100 kuna potrošenih u Tommy trgovinama. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih traženim podacima te uz jedan ili više računa u ukupnoj minimalnoj vrijednosti 100 kuna potrošenih u Tommy trgovini pošalju na adresu P.P. 195, 10001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - Osvoji auto i shopping.

Ni jedna pristigla kuverta koja u sebi sadrži 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri. Također, ako uz ispunjene kupone u kuverti nema priloženih računa iz Tommyja (ili je nedostatan zbroj računa za minimalni uvjet iznosa od 100 kuna), te kuverte neće biti prihvaćene. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima i računima koje su pristigle na gore navedenu adresu do četvrtka, 2. svibnja 2019., do 9 sati. Istog dana nakon 10 sati nagrada će se javno izvlačiti uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Osvoji auto i shopping”, koja se održava u jednom kolu od 5. 4. do 16. 4. 2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, tako da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole.Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.