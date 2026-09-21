Zapeli u gužvi pa rodila pored ceste u Kaliforniji: 'Često smo se šalili baš o ovoj situaciji i eto'

Djevojčica Cielle Ray rođena je uz cestu u San Franciscu nakon što su njezini roditelji u subotu poslijepodne zapeli u velikoj prometnoj gužvi dok su pokušavali stići do bolnice. Roditelji Karollyn i Nate, koji zasad nisu otkrili prezime, dočekali su djevojčicu u svom automobilu u blizini parka Golden Gate, piše ABC News.

Obitelj je pozvala pomoć nakon što je porod krenuo dok su bili u prometu. Na mjesto događaja krenuli su vatrogasci San Francisca i ekipa hitne pomoći American Medical Response. No i hitne službe našle su se u prometnoj gužvi. Vatrogasci su zbog toga morali ostaviti vozilo dva bloka dalje i trčati do obitelji kako bi im pružili pomoć.

Srećom, u koloni se našla i doula koja je uspjela pomoći obitelji tijekom poroda dok su hitne službe bile na putu. Djevojčica je na svijet stigla u subotu, 19. rujna, uz cestu u parku Golden Gate. Nakon poroda majka Karollyn i beba prevezene su u bolnicu. Prema riječima nadležnih, obje su dobro i u stabilnom stanju. Obitelj je događaj opisala u izjavi koju je objavio American Medical Response.

- Uvijek smo se šalili o porođaju u autu, nikad nismo mislili da će se to dogoditi nama. Išli smo rutom kojom ja svako jutro idem na posao bez problema, i baš se dogodilo da je dan s najgorim prometom zadnji dan kada nam je to trebalo.

Par je rekao da su imali veliku sreću što su imali podršku koju su imali, posebno od medicinskih stručnjaka i doule koja je pomagala.

- Želimo čestitati obitelji i poželjeti dobrodošlicu ovom novom djetetu na svijet, izjavila je vatrogasna postrojba San Francisca u izjavi na X.