Zbog galebova gostima je dao pištolje na vodu: Gađajte ih!

Ljuti na galebove koji dosađuju gostima, vlasnik i djelatnici restorana u australskom Perthu naoružali su svoje goste pištoljima na vodu kako bi otjerali ptice.

Toby Evans, vlasnik restorana 3Sheets u prijestolnici Zapadne Australije, rekao je da im galebovi predstavljaju veliki problem jer su toliko nasrtljivi da tjeraju goste.

"Loše je, baš je loše. Mislim da je to ovo vrijeme godine", rekao je on za televiziju Nine Network u srijedu. "Sada su sve drskiji".

Galebovi se okupljaju nedaleko od restorana na dokovima u marini Hillarys Boat Harbour tražeći ostatke hrane.

Evans je odlučio svaki stol "naoružati" pištoljem na vodu i gosti kažu da ta strategija, koja je na snazi od subote, djeluje.

"Nismo ih trebali gađati nečim drugim niti bježati od njih", rekao je jedan gost.