Zdenka: Honda HR-V je divan automobil i prekrasna nagrada

Tek sad sam svjesna što se događa, govorila je dobitnica Zdenka Ranogajec (65) iz Vrbovca, koja je u nagradnoj igri 24sata u studenom osvojila Hondu HR-V.

Na primopredaju u Zagreb došla je sa zetom i unukom. Kaže kako će automobil najvjerojatnije prodati jer ga nema tko voziti.

- Vozačku nemam, a sad mi se ne isplati polagati. Zet i unuk imaju aute, a meni novac će novac jako dobro doći - priča umirovljenica. Dodaje kako je automobil prekrasan i da se isplati igrati nagradne igre 24sata.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Uvijek si mislite, netko drugi će osvojiti. Kad me pjevač David Temelkov nazvao i rekao da sam osvojila automobil mislila sam da je sve to neslana šala. No, stvarno je bila istina - rekla je Zdenka.

Unuk i zet također su bili oduševljeni nagradom. Dobitnica je otkrila kako godinama šalje nagradne kupone. Kad je saznala sretnu vijest, objasnila nam je kako joj je to prva nagrada u životu.

- To se događa jednom u životu, svi smo presretni, cijela obitelj. Ja sam izrezivala i sakupljala kupone, a unuk mi je pomagao - pričala je oduševljena čitateljica.

Kaže kako voli prolistati svoje omiljene novine svaki dan.

- Ma stalno vas čitam. Nisam još uzela pretplatu, ali mislim da bih sad baš mogla - otkrila je.