'Želim imati najveću guzu na svijetu. Učinit ću sve što treba'

Šveđanka Natasha Crown (26) ima misiju i spremna je na sve da ostvari svoj cilj - želi imati najveću stražnjicu na svijetu. S plastičnim operacijama počela je s 20 godina.

- Ugradila sam silikonske grudi, tri zahvata povećanja stražnjice u kojem se koristi vlastito masno tkivo (tzv. Brazilian butt lift), filere i Botoks na licu. Napravila sam puno toga - smije se. I još joj nije dosta.

Mislim da imam tjelesni dismorfni poremećaj. Ne mislim da sam krupna. Tek kad odem kupovati odjeću shvatim da sam stvarno, stvarno velika. U ništa ne stanem - izjavila je.

Natasha je visoka 1,55 metara i teška oko 130 kilograma. Trenutno je na režimu prehrane koji se sastoji od masivnih količina hamburgera, pizze, tjestenine i šest kilograma Nutelle mjesečno, jer se Natasha želi udebljati za dodatnih 25,5 kilograma. Plastični kirurzi bi to masno tkivo, po četvrti put, prerasporedili u njezinu stražnjicu.

'Osjećam se moćno i seksi'

Natasha zarađuje prodajom fotografija i video snimki svojeg tijela obožavateljima diljem svijeta.

- Nisam mislila da je moguće zarađivati novac velikom stražnjicom, ali sada vidim da je moguće - izjavila je za NY Post.

Njezina obitelj nije sretna zbog njezinog načina života. Kažu joj da ne bi trebala to raditi te da treba više misliti o svojem zdravlju. Komentari koji dobiva online znaju biti prilično zločesti. Neki joj govore da izgleda kao krava i tome slično. No Natasha se ne obazire previše na to i kaže da ti za uspjeh na internetu trebaju i hejteri.

- Kada hodam, osjetim kako mi guza poskakuje. Zbog toga se osjećam vrlo moćno i seksi - istaknula je.

