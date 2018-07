Ženu prije godinu i pol odnio val, pronašli ju na plaži živu?!

Nining Sunarsih (52) je prema tvrdnjama njezine obitelji nestala prije godinu i pol. Bila je na odmoru u Sukabumi na otoku Java u Indoneziji. Na plaži ju je odnio veliki val. Svjedoci su rekli da su vidjeli ženu kako maše i viče u pomoć no da su se svi bojali da uđu za njom u more. Kasnije je počela službena potraga koja nije dala nikakve rezultate. Tjedna dana nakon nestanka žene na tom je području pronađeno tijelo i obitelj je došla na identifikaciju. Tvrdili su da to nije Nining jer nije imala madež na abdomenu te su njezini nokti izgledali drugačije.

Vlasti im nisu vjerovale te su napravili DNK analizu koja je pokazala da to ipak nije nestala Nining. Vlasti su u međuvremenu ženu proglasili mrtvom.

Prije nekoliko dana njezin ju je stric sanjao. Vidio ju je na plaži u blizini mjesta na kojem je nestala i u snu mu je rekla, kako tvrdi, da ju tamo idu potražiti. U početku nikome o tome nije govorio, ali je na kraju rekao obitelji i oni su počeli potragu. Počeli su u subotu, a našli su ju u nedjelju. Tvrde da je na sebi imala istu odjeću koju je nosila kada je nestala. Bila je prekrivena pijeskom pa su ju oprali. Budući da joj nije bilo dobro, na kraju su ipak pozvali hitnu pomoć. Žena je u lokalnoj bolnici i liječnici kažu da će se oporaviti. Iako je priča puna rupa i nevjerojatno je da je žena mogla toliko dugo preživjeti bez hrane i vode, obitelj tvrdi da je sve istina i čudo pripisuju bogu. Dodaju i da im je najvažnije da je Nining živa, piše CNN Indonesia.