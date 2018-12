Živio je štedljivo cijeli život pa darovao čak 71,5 milijuna kuna

Nitko za Alana Naimana nije mogao pretpostaviti da je tijekom života prikupio bogatstvo. Skromni socijalni radnik iz Seattlea svoju je odjeću kupovao u jeftinim trgovinama, iz novina je izrezivao kupone za popuste, a za godišnji je pazio na svaku kunu. Kada je prošle godine podijelio gotovo 71,5 milijuna kuna lokalnim humanitarnim organizacijama nitko nije mogao vjerovati da je imao toliko novca. Ipak, njegovi se prijatelji nisu iznenadili velikodušnošću koju je pokazao.

Alan Naiman je umro u siječnju 2018. od raka. Ubrzo nakon što su mu dijagnosticirali rak, rekao je da će nakon smrti donirati sve što je imao u dobrotvorne svrhe.

- Mislim da su svi bili šokirani, mislim stvarno šokirani što je imao toliko novca koji je odlučio podijeliti - kaže njegova prijateljica Mary Monahan, koja je radila s Naimanom u socijalnom uredu. On je tada rekao i da će ljudi biti iznenađeni količinom novca koju će donirati, a Mary kaže da su svi ostali zapanjeni.

Naiman je prije 30 godina napustio unosnu bankarsku karijeru kako bi radio s djecom. Monahan vjeruje da su ga njegova iskustva u radu s djecom u socijalnim službama, od kojih su mnogi imali poteškoće, potaknuli da stavi druge na prvo mjesto.

- Djeca koja su ušla u sustav socijalne skrbi ušla su u Alanovo srce - kaže Mary.

Naiman je naslijedio dio bogatstva od svojih roditelja, ali je i najveći dio zarade ulagao i povećavao količinu zarađenog novca. Mary kaže da je radio dva ili tri posla i da nikada nije volio biti u dugu.

Novac je otišao u šest humanitarnih organizacija - Childhaven, Little Bit Therapeutic Riding Center, Make-A-Wish Alaska and Washington, Odessa Brown Children's Clinic, Treehouse and WestSide Baby. Jesse Coleman, djelatnica iz Treehouse, prvi je put razgovarala s Naimanom nekoliko mjeseci prije nego je umro. On je tada donirao 5000 dolara toj organizaciji, koja pomaže djeci u srednjoj školi koja žive kod udomitelja.

- To je velika stvar za nas, inače bi netko donirao nekoliko stotina dolara najviše - kaže ona.

Kad su saznali da je Naiman u svojoj oporuci ostavio Treehouseu 900 tisuća dolara mislili su da je neka greška u pitanju. Kada je novac prebačen na račun Treehousea, Jesse kaže da su zaposlenici i volonteri doznali o tome kakav je on bio i kako je živio jako skromno da bi mogao dati svoje bogatstvo drugima.

- Naša organizacija je uz ovaj novac primila i ogromnu dozu ljubavi. Ne želimo se samo fokusirati na novac nego i na to što taj čin predstavlja - zaključila je Coleman.