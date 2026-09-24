ZLATNI KAVEZI Kako je izgledao život u zatvorenim gradovima SSSR-a: Skrivali su ih od svijeta

Zamislite grad koji desetljećima nije postojao na javnim kartama, čija se adresa skrivala iza bezličnog broja i u koji se nije moglo ući bez posebne dozvole. Grad u kojem su živjeli znanstvenici, inženjeri, vojnici i radnici na projektima o kojima obični građani nisu smjeli znati gotovo ništa.

To nije bila fikcija iz špijunskog romana. Bio je to jedan od najneobičnijih proizvoda sovjetske države.

Diljem Sovjetskog Saveza nastajala su zatvorena naselja čiji je pravi identitet bio skriven iza kodnih imena, poštanskih pretinaca i brojeva. U njima se proizvodio plutonij za nuklearno oružje, razvijale balističke rakete, testiralo najmodernije vojno naoružanje i radilo na svemirskom programu. Neki su gradovi bili okruženi ogradama i kontrolnim punktovima, dok su drugi bili toliko tajni da njihovo samo postojanje desetljećima nije bilo javno priznato.

Danas se takva područja u Rusiji službeno nazivaju ZATO, kratica za zatvorene administrativno-teritorijalne formacije. Njihov je režim mnogo blaži nego u najtajnijim godinama Sovjetskog Saveza, ali neke od tih sredina i dalje imaju ograničenja ulaska i posebna pravila za strance.

Gradovi koji nisu smjeli postojati

Sustav zatvorenih gradova počeo se razvijati krajem 1940-ih, kada je Sovjetski Savez ubrzano gradio vlastiti nuklearni program. Nakon američkog razvoja atomske bombe sovjetsko vodstvo željelo je što prije sustići Sjedinjene Države, a za to su bila potrebna golema postrojenja, laboratoriji i čitava nova naselja. Lokacije su birane tako da budu dovoljno udaljene od velikih središta i izvan pogleda stranih promatrača. Mnoge su se nalazile na Uralu i u Sibiru, gdje je bilo dovoljno prostora za vojne i industrijske komplekse, ali i za stvaranje potpuno novih gradova.

Stanovnici nisu uvijek živjeli u klasičnom gradu s normalnom adresom. Umjesto toga, njihova se pošta često slala u obližnji poznati grad, a zatim preusmjeravala prema posebnom poštanskom pretincu ili brojčanoj adresi. Tako je nastao čitav svijet naziva poput Arzamas-16, Krasnojarsk-26, Čeljabinsk-40 i Tomsk-7.

Arzamas-16, primjerice, nije bio smješten u samom Arzamasu. Ime je služilo kao kodna oznaka za tada tajno naselje koje će poslije ponovno dobiti povijesno ime Sarov. Čak su i sami stanovnici morali paziti što govore izvan grada. Za mnoge projekte vrijedila su stroga pravila čuvanja tajne, a posjeti rodbine i prijatelja izvana bili su pod nadzorom. Strancima je pristup bio praktički nezamisliv.

Tajnost nije služila samo tome da neprijateljske obavještajne službe ne saznaju što se događa. Sovjetska država željela je ograničiti i protok informacija unutar vlastitog stanovništva. Običan građanin nije trebao znati gdje se proizvodi plutonij, gdje se razvijaju nove rakete ili gdje rade ljudi koji imaju pristup najosjetljivijim državnim projektima.

Zlatni kavez

Život u zatvorenom gradu imao je i drugu stranu. Izvana je sve moglo izgledati kao ograničavanje slobode, i upravo to je i bilo. Ali sovjetske vlasti znale su da za takva mjesta moraju ponuditi nešto zauzvrat.

U mnogim zatvorenim gradovima stanovnici su imali pristup boljim trgovinama i opskrbi nego ljudi u brojnim drugim dijelovima Sovjetskog Saveza. Posebni dodaci na plaće, bolji stambeni uvjeti, sigurnija radna mjesta i relativno razvijena infrastruktura trebali su nadoknaditi činjenicu da su ljudi živjeli iza kontrolnih punktova i pod stalnim sigurnosnim režimom. Nije svaki zatvoreni grad bio jednako privilegiran, ali obrazac je bio prilično jasan: država je pokušavala od zatvorenosti napraviti prihvatljiv kompromis.

Znanstvenik koji je radio na nuklearnom oružju možda nije mogao slobodno putovati, ali je zauzvrat mogao dobiti stan, dobru plaću, sigurnost zaposlenja i pristup uslugama koje su drugdje bile puno teže dostupne. Zbog toga su se zatvoreni gradovi ponekad opisivali kao svojevrsni zlatni kavezi. Stanovnici su imali više materijalnih pogodnosti od mnogih drugih sovjetskih građana, ali su istodobno živjeli u sustavu koji je strogo kontrolirao njihovo kretanje i kontakte s vanjskim svijetom.

Za ulazak u takvu sredinu često je bila potrebna sigurnosna provjera. U sovjetsko vrijeme u tome je ključnu ulogu imao KGB, a provjeravala se politička pouzdanost, obiteljska prošlost i druge okolnosti koje bi mogle predstavljati sigurnosni rizik.

Sovjetski sustav zatvorenih gradova nakon raspada SSSR-a nije jednostavno nestao.

Dio nekada zatvorenih naselja otvoren je javnosti, dok su druga zadržala poseban status. U današnjoj Rusiji službeni naziv je ZATO, odnosno zatvorena administrativno-teritorijalna formacija.

Aktualni ruski sustav obuhvaća 38 ZATO-a. Važno je i da ZATO nije nužno samo jedan grad: pojedinačna formacija može obuhvaćati više naselja i drugih teritorija. Razlozi zbog kojih su pojedina područja zatvorena također nisu svugdje isti. Neka su povezana s nuklearnim programom i Rosatomom, druga s Ministarstvom obrane, svemirskim programima ili drugim strateškim djelatnostima.

Za stanovnike Rusije pravila se razlikuju od mjesta do mjesta, ali za ulazak u pojedine ZATO-e i dalje mogu biti potrebne posebne dozvole. Za strane državljane postupak je još stroži i ovisi o konkretnom području.

Dakle, stara slika potpuno nevidljivih gradova koji ne postoje ni na jednoj karti više nije sasvim točna. Mnogi se danas mogu pronaći na kartama i internetu. Ono što je ostalo iz sovjetskog sustava jest njihov poseban pravni i sigurnosni status.

Sarov: grad u kojem je rođena sovjetska atomska bomba

Jedan od najpoznatijih ruskih ZATO-a je Sarov, nekadašnji Arzamas-16.

Priča ovog mjesta počinje mnogo prije nuklearnog oružja. Sarov je bio poznat kao važno pravoslavno hodočasničko središte, povezano sa samostanom i kultom svetog Serafima Sarovskog. Nakon revolucije religijske su institucije zatvorene, a područje je desetljećima kasnije dobilo potpuno novu i mnogo mračniju ulogu.

Godine 1946. u Sarovu je osnovan tajni nuklearni istraživački centar KB-11. Ondje su sovjetski znanstvenici radili na razvoju atomske bombe. U projektu su sudjelovali brojni ključni fizičari, među njima Igor Kurčatov i Julij Hariton, koji je bio jedan od najvažnijih znanstvenih voditelja razvoja sovjetske atomske bombe.

Prvi sovjetski atomski test, RDS-1, izveden je 29. kolovoza 1949. u Semipalatinsku u današnjem Kazahstanu. Sarov je bio jedan od ključnih centara u kojem je bomba razvijena, konstruirana i pripremljena za proizvodnju.

Grad je desetljećima bio praktički odsječen od ostatka zemlje. Nije se pojavljivao na običnim kartama, a stanovnici su živjeli pod posebnim režimom.

Danas Sarov i dalje ima poseban status. U njemu se nalaze objekti povezani s ruskim nuklearnim programom, a pristup gradu kontrolira se mnogo strože nego u običnim ruskim gradovima. Istodobno je obnovljen i dio njegova povijesnog vjerskog identiteta. Samostan povezan sa svetim Serafimom Sarovskim ponovno je aktivan, ali hodočasnički interes nije ukinuo sigurnosni režim koji vrijedi za cijeli grad.

Železnogorsk: grad skriven u stijeni

Drugi fascinantan primjer je Železnogorsk u Krasnojarskom kraju, nekadašnji Krasnojarsk-26.

Grad je nastao zbog sovjetskog programa proizvodnje plutonija za nuklearno oružje. No ono što ga čini posebno zanimljivim jest mjesto na kojem su izgrađeni ključni industrijski objekti.

Foto: canva, ilustracija

Dio kompleksa smješten je duboko u stijeni, u golemom podzemnom sustavu koji je trebao zaštititi strateška postrojenja od mogućeg napada. Izgradnja takvog kompleksa bila je golemi inženjerski pothvat, a sam grad bio je gotovo potpuno podređen tajnom industrijskom programu.

Zbog toga je Železnogorsk bio pravi grad unutar grada: na površini su se nalazile stambene četvrti, škole, trgovine i svakodnevni život, dok su se ispod zemlje nalazila postrojenja od presudne važnosti za sovjetski vojni program.

Nakon završetka Hladnog rata grad se postupno gospodarski transformirao, a njegova industrija više nije bila usmjerena isključivo na proizvodnju materijala za nuklearno oružje. Železnogorsk je danas povezan i sa svemirskom industrijom, uključujući proizvodnju satelita i drugih svemirskih sustava.

Ozersk i katastrofa koja se godinama skrivala

Ako Sarov predstavlja znanstvenu stranu sovjetskog nuklearnog programa, Ozersk predstavlja njegovu mnogo mračniju cijenu.

Grad je nastao kao dio kompleksa Majak, jednog od ključnih sovjetskih centara za proizvodnju plutonija. U sovjetsko vrijeme nosio je kodne oznake Čeljabinsk-40, a potom Čeljabinsk-65.

Dana 29. rujna 1957. u kompleksu Majak eksplodirao je spremnik s visokoradioaktivnim tekućim otpadom. Nije riječ o nuklearnoj eksploziji, nego o kemijskoj eksploziji izazvanoj kvarom sustava hlađenja, koja je u okoliš raspršila goleme količine radioaktivnog materijala.

Posljedice su bile katastrofalne. Radioaktivno onečišćenje proširilo se velikim područjem Urala, a kontaminirani su bili i vodotoci i poljoprivredno zemljište. Deseci tisuća ljudi živjeli su na području pogođenom kontaminacijom. Sovjetske vlasti nisu javnosti odmah priznale razmjere događaja. Informacije o nesreći godinama su bile skrivane, a šira javnost izvan tog područja dugo nije znala što se dogodilo.

Događaj je na Zapadu kasnije postao poznat kao "Kyshtymska katastrofa", prema gradu Kyshtymu, koji se nalazio u širem području pogođenom nesrećom.

Danas je Ozersk i dalje zatvorena sredina povezana s nuklearnom industrijom, pa je ovo jedan od rijetkih slučajeva u kojem su sovjetska tajnost, nuklearna industrija i zatvoreni grad spojeni u jednu priču.

Seversk: Tomsk-7 i još jedna nuklearna enklava

Sličnu priču ima i Seversk u zapadnom Sibiru.

Za vrijeme Sovjetskog Saveza grad je bio poznat kao Tomsk-7 i služio je kao važan centar nuklearne industrije. Kao i kod drugih zatvorenih gradova, stanovnici su službeno živjeli u gradu čije se ime gotovo nije koristilo izvan sigurnosnog sustava.

U Seversku se nalazio Sibirski kemijski kombinat, golemi kompleks koji je obuhvaćao nuklearne reaktore, postrojenja za obogaćivanje urana i pogone povezane s preradom nuklearnih materijala.

Seversk je zanimljiv i zato što pokazuje da zatvoreni gradovi nisu bili samo mjesta za proizvodnju oružja. Oni su bili čitavi industrijski ekosustavi u kojima su se istodobno razvijali znanost, energetika, kemijska industrija, inženjerstvo i vojni programi.

Godine 1993. u jednom od objekata kompleksa dogodila se još jedna ozbiljna radiološka nesreća, kada je eksplodirao procesni spremnik koji je sadržavao otopinu urana i plutonija. Radioaktivni materijal dospio je u okoliš, ali razmjeri nesreće bili su znatno manji od katastrofe u Majaku 1957. godine.

Severomorsk: grad Sjeverne flote

Ne vrte se svi ruski zatvoreni gradovi oko nuklearnih reaktora.

Na krajnjem sjeverozapadu zemlje nalazi se Severomorsk, glavno sjedište ruske Sjeverne flote.

Grad se nalazi na obali Barentsova mora i okružen je vojnim objektima, bazama i pomorskom infrastrukturom. Njegov položaj ima ogromnu stratešku važnost jer Sjeverna flota predstavlja glavnu rusku pomorsku silu na Arktiku i u sjevernom Atlantiku.

Severomorsk je 1996. dobio status ZATO-a, a pristup gradu i danas je pod posebnim režimom.

Život ovdje dodatno oblikuje ekstremna klima. Zimski period donosi polarne noći, snažne vjetrove i temperature koje mogu pasti duboko ispod ništice. Za razliku od Sarova ili Ozerska, ovdje tajnovitost nije nastala zbog jednog nuklearnog laboratorija, nego prije svega zbog koncentracije vojnih objekata i strateške flote.

Znamensk: grad uz tajni raketni poligon

Još jedan zanimljiv primjer je Znamensk, povezan s poligonom Kapustin Jar.

Kapustin Jar bio je jedno od najvažnijih sovjetskih mjesta za testiranje raketa, a područje je desetljećima bilo zatvoreno i strogo čuvano. Ondje su testirani brojni raketni sustavi, uključujući balističke rakete, a kasnije su s poligona izvođeni i svemirski eksperimenti.

Upravo je ovakva kombinacija tajnosti, raketnih testova i velikog zabranjenog područja tijekom desetljeća hranila brojne glasine o neobičnim događajima. Kapustin Jar često se pojavljuje u pričama o navodnim NLO-ima i sovjetskim eksperimentima koji nikada nisu službeno potvrđeni.

Takve priče zanimljive su kao dio mita koji se razvio oko zatvorenih gradova, ali nema pouzdanih dokaza da je ondje srušen izvanzemaljski brod ili da su Sovjeti prije Gagarina poslali čovjeka u svemir.

Mirny i tajna svemirska baza

Zatvoreni gradovi nisu služili samo nuklearnom i vojnom programu. Neki su bili povezani i s najambicioznijim sovjetskim projektom -osvajanjem svemira.

Mirny u Arhangelskoj oblasti izgrađen je uz kompleks Pleseck, koji je u početku služio kao vojna raketna baza, a kasnije postao jedno od najvažnijih sovjetskih i ruskih lansirnih mjesta.

Pleseck je godinama bio strogo čuvana tajna. Sovjetske vlasti nisu javno priznavale njegovo postojanje, iako su zapadni obavještajci već ranije sumnjali da se na tom području nalazi raketna baza.

A onda se dogodilo nešto neobično: tajnu nisu razotkrile velike obavještajne službe, nego skupina britanskih nastavnika i učenika.

Geoffrey Perry, profesor fizike u Kettering Grammar School, zajedno s kolegom Derekom Slaterom i učenicima pratio je sovjetske satelite pomoću relativno jednostavne radioopreme. Kada su 1966. analizirali putanju satelita Kosmos 112, shvatili su da on nije mogao biti lansiran s tada poznatog sovjetskog kozmodroma Bajkonur.

Daljnje praćenje drugih satelita omogućilo im je da preciznije odrede položaj novog lansirnog mjesta. U travnju 1966. Perry je o svojim zaključcima pisao britanskom časopisu Flight International, a kasnije je lokacija Plesecka precizno potvrđena.

Sovjetski Savez još je godinama držao Pleseck pod velom tajne, ali tajna više nije bila potpuna. Priča je postala jedan od najneobičnijih primjera hladnoratovske obavještajne igre u kojoj su ključnu ulogu imali školski teleskopi, radiooprema i matematika.

Zvjezdani Grad: druga vrsta zatvorenog grada

Još jedno poznato ime iz sovjetskog svemirskog programa je Zvjezdani Grad, odnosno Zvjozdani Gorodok, nedaleko od Moskve.

Ondje je 1960. godine osnovan centar za obuku sovjetskih kozmonauta. Jurij Gagarin bio je među prvim polaznicima i upravo se ondje pripremao za povijesni let Vostokom 1.

Tijekom Hladnog rata Zvjezdani Grad bio je zatvorena i strogo kontrolirana vojna sredina. Informacije o lokaciji i svakodnevnom životu kozmonauta bile su ograničene, a stranci nisu mogli jednostavno doći do centra.

S vremenom je mjesto postalo međunarodni centar za obuku svemirskih posada. U njemu su se pripremali i strani astronauti i kozmonauti, posebno u sklopu programa povezanih s Međunarodnom svemirskom postajom.

Tako je Zvjezdani Grad doživio zanimljivu transformaciju: od strogo čuvanog sovjetskog vojnog objekta do međunarodno poznatog centra za obuku astronauta.

Tajni gradovi koji više nisu sasvim tajni

Sovjetski zatvoreni gradovi danas više nisu ono što su bili u vrijeme Staljina i Hladnog rata.

Njihova imena više nisu nepoznata. Satelitske snimke učinile su gotovo nemogućim potpuno skrivanje lokacije, internet je učinio dostupnim informacije koje su nekada bile državna tajna, a mnogi nekadašnji kodni nazivi danas pripadaju prošlosti.

Ipak, sustav nije nestao.

U Rusiji i dalje postoje desetci ZATO-a u kojima su vojna postrojenja, nuklearni kompleksi, svemirska infrastruktura ili drugi strateški objekti dovoljno važni da država i dalje ograničava pristup.

Najzanimljiviji dio njihove povijesti možda je upravo taj paradoks. Ti gradovi nikada nisu bili samo mjesta zabrana i ograda. Bili su i mjesta u kojima su nastajale tehnologije koje su definirale Hladni rat - atomske bombe, plutonij, rakete i svemirske letjelice.

Ljudi koji su u njima živjeli često su istodobno bili privilegirani i zarobljeni: imali su bolje uvjete od mnogih drugih sovjetskih građana, ali su za taj standard plaćali cijenu života iza kontrolnih punktova i granica koje nisu mogli slobodno prijeći.

Zbog toga su ruski zatvoreni gradovi i danas jedan od najneobičnijih ostataka sovjetskog doba. Neki su se otvorili, neki su promijenili industriju, a neki i dalje čuvaju iste tajne zbog kojih su prije više od sedamdeset godina i nastali.