Znate li koliko sam puta imala na rukama mrtve ljude i djecu?

Snežana Ristić, medicinska sestra iz Kliničkog centra u Kragujevcu, svojim postom na Facebooku digla je cijelu Srbiju na noge. Njezine riječi šire se kao poplava društvenim mrežama, a ona je samo bila iskrena o tome šta misli o zdravstvu u Srbiji.

Evo što je poručila svima koji napadaju zdravstvene radnike:

'Piše na fejsu, o čemu razmišljam!

Razmišljam o ovim aktualnim događajima na temu ZDRAVSTVO U SRBIJI.

Ljudsko sam biće, po profesiji - zdravstveni radnik. ....I kao čovjeka, boli me upravo -ljudska zloba.

I sudite mi. ....(i meni i svima nama u zdravstvu ). Imate pravo....

Da li znate, koliko sam puta, na svojim rukama, imala mrtve ljude, mrtvu djecu iz prometnih nesreća, izbodene noževima, upucane, alkoholizirane, predozirane, pretučene, s teškim prijelomima rebara ili lubanje?

Znate li koliko puta sam ispirala nečiju djecu, žene, muškarce, koji popiju šaku lijekova i pokušaju suicid? (na to ih nismo naveli mi u bijelim ogrtačima već obitelj ili okolina ).

Znate li koliko je infarkta srca ili mozga prošlo kroz Urgentni centar, a sad ti isti ljudi prođu i zahvale se?

Znate li koliko se žena porodi u garaži Urgentnog centra?

Sudite mi slobodno jer sam zbrinjavala teške opekotine i izvadila stotine krpelja.

Ne samo ja, već mnoge moje kolege!

Sudite mi jer sam bila neljubazna prema gospođi od 80 godina koja je inzistirala da se pregleda baš kad smo reanimirali dječaka od 12 godina(ona smatra da je hitnija od dječaka )

Sudite mi jer sam nebrojeno puta u tijeku noćne smjene transportirala intubirane pacijente za Beograd.

I sudite mi jer sam x puta preplakala smjenu zajedno sa roditeljima koji dođu da identificiraju svoju djecu ....

I jesam, zapalila sam cigaretu, napisala primopredaju i krenula kući da ugledam svoju djecu.

Koliko asmatičara, koliko uboda: stršljena, pčela, ugriza pasa... Koliko padova s motora, traktora, oraha, aneurizmi, epileptičnih napadaja... Koliko bolova u grudima, trbuhu, leđima, bubrezima .... koliko krvarenja.... I čega još sve?

I obični građani ne trebaju znati s čim se mi sve srećemo. I ne trebaju znati kako se rodbina ponaša i prijeti... (spasite ga!!!! Ako on ne preživi, i vi ste mrtvi!!!!)

Koliko puta smo zbog gradskih obračuna zbrinjavali te iste ozlijeđene, dok su nam civili stajali nad glavom s pištoljima...

Sudite mi...... jer smo kolege i ja uspješno reanimirali utopljenike sa jezera u Šumaricama...

Sudite mi jer radim masažu srca mladiću iz prometne nesreće, a cijelo vrijeme mu zvoni telefon na kojem piše MAMA... I oči mi se mute od suza al 'navijam' da srce uspostavi ritam...

Sudite mi jer zagrlim majku koja ljubi svoje mrtvo dijete i kaže DA TE POKRIJEM SINE DA TI NE BUDE HLADNO. .....a onda to isto dijete odguram u mrtvačnicu...

Sudite mi jer posle toga zapalim cigaretu, obrišem lice i nasmiješim se idućem pacijentu. .....

I nebitna je plaća. .......

Ovo nema cijenu. .......

Sudite mi vi koji nikada ne bi mogli raditi ovaj posao. ...

Sudite mi.......JA SVOJ BIJELI OGRTAČ NOSIM PONOSNO

I vjerujem da postoji NETKO zko će suditi svima nama.'

Kako je za "Blic" rekao direktor KC "Kragujevac" dr Predrag Sazdanović Snežana Ristić radi kao glavna sestra u Klinici za kadriologiju.

- Prije toga je godinama radila u Urgentnom centru, kao medicinska sestra. Inače je je završila književnost, a prije toga Medicinsku školu. Izuzetan je čovjek i požrtvovan radnik - naveo je dr. Sazdanović.