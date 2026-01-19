Zvijezda 'za odrasle' nudi 10,2 mil. dolara za rijetku Pokémon kartu: To zaradim u 6 mjeseci...

Zvijezda platforme OnlyFans Emmie Bunni dala je ponudu koju je influencer i profesionalni hrvač Logan Paul, čini se, vrlo lako mogao odbiti. Bunni je ponudila nevjerojatnih 10,2 milijuna američkih dolara za njegovu iznimno rijetku Pokémon kartu, no Paul je zasad odlučio ignorirati ponudu i nastaviti s planiranom prodajom putem aukcije.

Iako zvuči nevjerojatno, Logan Paul je 2022. godine kupio kartu Pikachu Illustrator s ocjenom PSA 10 za više od pet milijuna dolara. Očito vjeruje da može dobiti znatno više od izdašne ponude koju mu je uputila Emmie Bunni.

Čini se da nije u krivu. Prema informacijama koje je prenio TMZ, nadmetanje za kartu na aukcijskoj kući Goldin Auctions već je premašilo šest milijuna dolara, a do službenog zatvaranja auije ostalo je još nekoliko tjedana.

Emmie Bunni je u priopćenju za javnost objasnila svoju motivaciju i visinu ponude.

Foto: Instagram

"Ponudila sam Loganu dvostruko više od onoga što se trenutno nudi na aukciji. 10,2 milijuna dolara je PUNO za Pokémon kartu, ali za mene ima istinsko značenje. Mislim da je Loganu trebala minuta, ali na kraju je nije želio povući s aukcije", stoji u njezinoj izjavi.

Dodala je kako bi joj za taj iznos trebalo oko šest mjeseci rada.

​- To je samo šest mjeseci OnlyFansa. Ali ova karta je povijest. Ne oklijevate kada se pojavi nešto ovakvo - rekla je Emmie. Prema njezinim riječima, ako bi postala sretna vlasnica, kartu bi poklonila svom ocu, koji ju je i uveo u svijet sakupljanja Pokémon karata.

Spomenuta karta, ocijenjena s najvišom mogućom ocjenom očuvanosti GEM MT 10, smatra se najrjeđom i najvrjednijom Pokémon kartom koja postoji. Njezina vrijednost leži u iznimnoj rijetkosti i savršenom stanju, što je čini "svetim gralom" za kolekcionare diljem svijeta.

Foto: Instagram

Aukcija se nastavlja, a s obzirom na početni interes i visinu ponuda, samo je pitanje vremena kada će konačna cijena dosegnuti novi astronomski rekord. Cijeli kolekcionarski svijet s nestrpljenjem iščekuje ishod koji će ponovno definirati granice vrijednosti popularne franšize.