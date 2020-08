Zvijezdo padalico, želimo da se nebo razvedri i da temperature malo padnu. Može, molim te?

Upravo će večeras noć biti idealna za možda najljepši prizor kojeg možemo vidjeti na noćnom nebu - Perzeide, poznate i kao "zvijezde padalice" i "suze svetoga Lovre"

<p>Te ljetne noći, otpjevali su John Travolta i Olivia Newton-John u klasiku iz 1978., Briljantinu. Baš te lijepe, ugodne ljetne noći idealne su za mnogo stvari - od druženja s prijateljima i obitelji, pa sve do romantike. </p><p>Upravo će večeras noć biti idealna za možda najljepši prizor kojeg možemo vidjeti na noćnom nebu - Perzeide, poznate i kao "zvijezde padalice" i "suze svetoga Lovre".</p><p>Uz lijepo društvo, ili u tihoj samoći, pronađite dio grada, mjesta, sela, gdje nema puno rasvjete, dignite pogled u nebo i uživajte. I ne zaboravite zaželjeti neku želju! </p><p>No, krenimo od jutra koje za neke možda i ne bude toliko lijepo i romantično obzirom da je (ponovno) moguća magla. Kako navode <a href="https://www.hrt.hr/642949/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1382020" target="_blank">meteorolozi HRT-a</a>, magla nije uobičajena pojava tijekom ljeta, pa budite oprezni u prometu i ne dopustite da vam loše jutro uništi lijepu večer. </p><p>Oni koji su zaželjeli barem mali pad temperature kada su ovih dana gledati zvijezde padalice - svaka čast, želja vam se ostvarila. Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti malo svježije ujutro nego u srijedu, a najviša dnevna temperatura bit će oko 31 °C. Možda da zaželite opet pa da bude "malo svježije" i u ostatku dana? </p><p>I u središnjoj Hrvatskoj moguće je lagano osvježenje jer bi moglo biti pljuskova, posebice navečer i u noći u Međimurju i dijelu Zagorja. Nažalost, zbog toga nećete moći gledati zvijezde padalice... No, sigurno ćete lakše zaspati! </p><p>Ipak, tijekom dana pripazite na maglu, a do večeri vas čeka sunčano i suho vrijeme, a bit će i vruće i sparno.<br/> <br/> A što je s onim sretnicima na moru, pitate se? Njima će i dalje biti lijepo i sunčano, a romantika i veselje bit će tim veće što će zvijezde padalice moći promatrati uz zvukove valova u pozadini. Ipak, oni u Istri mogli bi se iznenaditi pokojim pljuskom.</p><p>Ipak, ljetne noći mogu za neke biti neugodne - na jugu Hrvatske nastavlja se niz vrlo toplih noći te i dalje postoji opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. </p><p>Da se vratimo na lijepe ljetne noći - uživajte i zaželite nešto. Mi ćemo zaželjeti da nam ostatak ove godine bude miran i da se vrijeme napokon ustabili! <br/> </p>