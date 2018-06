Glasajte za najljepši gol hrvatske reprezentacije s velikih natjecanja

Hrvatska nogometna reprezentacija 17. listopada 1990. odigrala je svoju prvu utakmicu u novijoj povijesti na stadionu u Maksimiru protiv reprezentacije SAD-a. Slavili smo pobjedom 2:1, reprezentaciju je vodio legendarni hrvatski nogometaš Dražen Jerković, a golove su zabili Aljoša Asanović u 29. minuti i Ivan Cvjetković četiri minute kasnije.

Od tada je prošlo skoro 28 godina, a dosad smo nastupali na 9 velikih natjecanja, što europskih, što svjetskih prvenstava. Donosimo vam nekoliko trenutaka koji su nam se urezali u pamćenje, i pozivamo vas da u komentare ispod članka napišete koji vam se gol najviše sviđa ili da podijelite s nama neki svoj trenutak koji vam je ostao u pamćenju.

1. DAVOR ŠUKER - UEFA Euro 1996. Hrvatska - Danska (3:0)

Briljantan lob Davora Šukera na Euru 1996. godine ušao je u anale. Izlet Petera Schmeichela u hrvatski šesnaesterac završio je kobno za Dance. Legendarni golman sprintao je natrag na gol, a Šuker jednim potezom primio loptu Aljoše Asanovića i gurnuo si je u for. Schmeichel je stigao na svoje mjesto, istrčao skratiti kut, a Šuker je ljevicom potkopao loptu i lobom je pospremio u mrežu za 3:0. Ugledni britanski nogometni časopis Four Four Two taj gol je proglasio četvrtim najljepšim svih vremena na europskim prvenstvima.

2. ROBERT JARNI - FIFA SP 1998. Hrvatska - Njemačka (3:0)

- Tko se može sjećati što sam promislio, samo sam trčao od sreće, činilo mi se da sam u nesvijesti kada sam se srušio na travnjak i s ostalima slavio gol. Ono čega se sjećam jest da sam bio siguran, kad sam je opalio, da ulazi u mrežu. Osjećao sam da i ja idem s tom loptom prema mreži - svoje sjećanja prepričavao je Robert Jarni. Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine Hrvatska je u četvrtfinalu pobijedila Njemačku 3:0, a Jarni je "otvorio vrata raja", pisali su hrvatski mediji.

3. ROBERT PROSINEČKI - FIFA SP 1998. Hrvatska - Jamajka (3:1)

Dugoočekivani, prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskim prvenstvima nije mogao početi na bolji način - na stadionu friškog prvaka Francuske Lensa uz veliku podršku tisuće navijača Hrvatska je svladala Jamajku 3:1. Robert Prosinečki je nakon slobodnjaka zarolao svog čuvara na lijevoj strani i uputio loptu koja je iznenadila sve na stadionu i ušla u mrežu jamajkanskog vratara Warrena Barreta.

4. NIKOLA KALINIĆ - UEFA Euro 2016. Hrvatska - Španjolska (2:1)

Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini D na Euru u Francuskoj nakon što je u susretu trećeg kola u Bordeauxu svladala branitelja naslova Španjolsku 2:1 (1:1). Hrvatska je došla do izjednačenje u 45. minuti kad je Perišić na lijevom boku zavarao Juanfrana i odlično ubacio u peterac, a Nikola Kalinić u skoku je vanjskim dijelom kopačke majstorski zabio za 1:1.

5. LUKA MODRIĆ - UEFA Euro 2016. Hrvatska - Turska (1:0)

U prvoj utakmici na Euru u Francuskoj Hrvatska je pobijedila Tursku 1:0, a jedini pogodak postigao je Luka Modrić. Kad se činilo da u prvom poluvremenu neće biti golova, u 41. minuti Modrić je fenomenalno stisnuo loptu na 30 metara i uputio parabolu prema golu Turaka. Lopta se odbila koji metar ispred gol-linije i ušla u mrežu za totalni delirij Modrića, suigrača i nekoliko tisuća hrvatskih navijača.

Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji počinje idući tjedan - 14. lipnja i traje do 15. srpnja, kad je na rasporedu finale. Kao što je poznato Hrvatska nogometna reprezentacija igra u skupini D s Argentinom, Islandom i Nigerijom. Prvu utakmicu s Nigerijom igramo 16. lipnja u Kalinjingradu s početkom u 21:00 po hrvatskom vremenu.

Vjerujemo da će i na ovom prvenstvu biti trenutaka koji će oduzimati dah, zato se prepustite nogometnom ludilu i bez obzira pratili naše vatrene sa stadiona, iz navijačkih kornera, kafića ili od kuće napravite uvjete za pravu navijačku atmosferu.