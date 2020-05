Imate obrt ili tvrtku? Evo kako ćete sigurno privući nove kupce

Tijekom posljednja tri mjeseca pandemija je nažalost ostavila gorak okus u ustima većine obrtnika i poduzetnika. Mnogi od njih suočeni su s osjetnim padom poslovnih rezultata i zbog toga moraju pametno raspolagati budžetom u nadolazećim mjesecima. Ulaganje u oglašavanje je upravo jedna od takvih pametnih odluka jer nikad nije bilo važnije pokazati kupcima da ste tu za njih nego sada u ovim nepredvidivim vremenima.

Nova globalna situacija mnoge potrošače potaknula je na online kupnju zbog čega se sve više informiraju o proizvodima i uslugama upravo na Internetu. Pretraživanje i uspoređivanje proizvoda online postalo je svakodnevica zbog čega obrtnici i poduzetnici trebaju iskoristiti puni potencijal digitalnog oglašavanja kojim će se približiti najvećem broju kupaca i predstaviti svoj brend, proizvod ili uslugu.

Međutim, da bi privukli pažnju na Internetu i istaknuli se među konkurencijom treba biti kreativan, inovativan i domišljat, a to nije lako s ograničenim budžetom. Ako se i vi nalazite u takvoj situaciji, a nemate 'plan B', ne brinite se, jer marketinški stručnjaci će za vas pronaći rješenje.

Zašto ulagati u oglašavanje u ovom trenutku?

Činjenica je da su kupci uslijed pandemije postali oprezniji i suzdržaniji, ali još uvijek su tu. Gledaju televiziju, slušaju radio, surfaju Internetom i skidaju aplikacije – zato im putem tih kanala trebate pokazati da ste i vi tu za njih. Pokušavaju se vratiti u „novo“ normalno, a vi im možete u tome pomoći svojim proizvodima i uslugama. Upravo sada kada su vaši konkurenti smanjili ulaganja u marketing, a cijene oglašavanja pale, najbolji je trenutak da vi učinite upravo suprotno - uložite u oglašavanje i pokažite kupcima da ste uz njih.

Osim toga, oglašavanjem ulažete u prisutnost i vidljivost vašeg brenda na tržištu, stvarate interakciju s (potencijalnim) kupcima, informirate ih o svojim proizvodima i uslugama te stječete njihovo povjerenje, a samim time povećavate prodaju. Stoga, prepustite oglašavanje stručnjacima koji će ispričati vašu priču i prenijeti vaš identitet kroz sve medije.

S iskusnim marketinškim timom do odličnih prodajnih rezultata

Neovisno o tome jeste li mala ili velika tvrtka, u D.I.D. marketinškoj agenciji kreirat će jednako kvalitetne i snažne ideje te jedinstven sadržaj koji će vas istaknuti od konkurencije i predstaviti kupcima na najbolji mogući način. I uz niska ulaganja ostvarit će za vas dobre poslovne rezultate – ograničen budžet za njih je izazov s kojim se vješto suočavaju te potvrđuju kreativnost i posvećenost klijentu.

Bez obzira na to trebate li kampanju na društvenim mrežama, oglasni prostor u medijima, izradu web stranice ili dizajn i tisak promotivnih materijala, u ovoj agenciji pronaći ćete sve marketinške usluge na jednom mjestu. Želite se približiti kupcima putem tradicionalnih medija? Ili želite izgraditi brand uz pomoć digitalnih kanala? D.ID. agencija sve to ima u malom prstu.

Ovaj iskusni tim svjestan je da su ovo drukčija vremena koja zahtijevaju drukčiji pristup, a upravo to će vam i pružiti. Pronaći će vašu ciljanu publiku, usmjeriti je na vaše stranice te povećati prodaju. Obratite se marketinškim stručnjacima koji vide stvari drukčije!

Kontaktirajte nas:

https://www.did.hr/kontakt/