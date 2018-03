Bero se opet 'nafljaskao' i krenuo raditi kaos u opoziciji

Rekao je da neće više izbacivati ljude iz stranke. Pa je najurio Miranda Mrsića. Rekao je da više ne smije biti osobnih obračuna u SDP-u. Pa je optužio izbačenog Mrsića da je napadao njega osobno.

Rekao je da neće glasati za ovakav prijedlog Istanbulske konvencije pa je rekao da to zapravo nikada nije rekao. I da naravno da će glasati za Istanbulsku.

A rekao je i da će okupljati oporbene stranke liberalne ljevice, a jučer je pokrenuo totalni rat protiv te iste oporbe. Ali i SDP-a.

Nema s kim se jučer predsjednik SDP-a nije obračunao. Napao je Most, napao je Živi zid, ali napao je i GLAS i IDS oko Istanbulske konvencije, kao i u vezi koalicije s HDZ-om.

Tko je s HDZ-om?

"Čudi me kako to da Glas i IDS nisu uopće reagirali kada su se u medijima pojavile spekulacije oko moguće koalicije s HDZ-om i to odmah nakon sto je Miletić postao Plenkovićev glasnogovornik vezano uz Istanbulsku konvenciju", napisao je Bernardić na Facebooku.

Iako je IDS prije tjedan dana preko svog glavnog tajnika Giovannija Sponze na N1 poručio da "IDS nikada nije, niti podržava, niti hoće podržati Vladu HDZ-a". Iako je GLAS nastao upravo na protivljenju koaliciji njihove bivše stranke HNS-a s HDZ-om.

A onda je jučer Bernardić iz Istre poručio kako je "na SDP-u odgovornost da ne dopusti da HDZ u tihoj suradnji s IDS-om okupira Istru".

Unatoč činjenici da je upravo Bernardićev SDP u Umagu u službenoj koaliciji s HDZ-om.

Tako Bernardić namjerava spriječiti HDZ da s IDS-om okupira Istru. Tako što će je okupirati on s HDZ-om.

Uglavnom, Bero se opet, da parafraziramo predsjednicu države, "nafljaskao" i krenuo raditi kaos.

Totalni rat

Predsjednik SDP pokrenuo je totalni rat protiv onih koji bi mu bili prirodni, a ostat će mu možda jedini partneri u pokušaju osvajanja vlasti na parlamentarnim izborima. Ali pretvorio je i vlastitu stranku u kolateralnu žrtvu tog svog retoričkog prekomjernog bombardiranja, što se svako malo demonstrira u anketama.

Zadnji puta kad je predsjednik SDP-a, a bio je to Zoran Milanović, krenuo u rat s IDS-om na lokalnim izborima 2013. godine, omogućio je toj stranci da osvoji nikada više mandata u svojoj povijesti i totalno zavlada županijom.

Zabivši time dodatni čavao u lijes svoje odumiruće Vlade.

Talačka kriza

Po dolasku na čelo stranke Davor Bernardić je obećao da će okupljati stranke opozicije, ali kako sada izgleda zapeo je tek na Kreši Beljaku. Koji, ako je vjerovati kuloarskim pričama, sve više shvaća da je on ustvari zapeo s Bernardićem. Kao u talačkoj krizi.

Gotovo da ne prođe dan u kojem šef SDP-a ne proizvede neki verbalni gaf, izazove nedoumicu i nelagodu među svojim članovima i biračima, kao i potencijalnim partnerima koji moraju dobro razmisliti hoće li povjeriti svoje ionako dosta krhke političke ambicije u ruke ovakvog predsjednika SDP-a.

Dovoljno su imali problema s njegovim prethodnikom, sada se moraju prilagođavati Bernardiću. I strepiti od njegove iduće izjave.

Kako sada stvari stoje, Andrej Plenković može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima što ima ovakvog predsjednika SDP-a.

