Dubravka Šuica će promovirati demokraciju. Onu Karamarkovu

U rano popodne sada već davnog, ali zato ne manje antologijskog, 21. prosinca 2015. godine, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odbio je potpisati tripartitnu koaliciju s Mostom i SDP-om o formiranju zajedničke Vlade.

Karamarkova ekipa izašla je iz Mostovih prostorija uvjerena u ispravnost svog poteza. I taman kad su svi pomislili da je time završio Karamarkov pohod na vlast, Dubravka Šuica stajala je blizu Milijana Brkića i novinarima izjavila nešto što je tada zvučalo vrlo misteriozno: "Nastavljamo s pregovorima, ali na drugačiji način, a ne onako kako očekujete".

Već idućeg jutra vidjelo se da je ta izjava bila znakovita.

Božo Petrov uzrujano je izjurio s konzultacija kod predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, u najkraćem roku odjurio u HDZ i iznenada potpisao koaliciju s Tomislavom Karamarkom.

Velika sjena

Do danas se još nije utvrdilo što se točno dogodilo da je preko noći Most potpisao savez s onima koji su još jučer prekinuli pregovore. Iza svega toga ostala je velika sjena, a u toj sjeni i znakoviti komentar Karamarkove potpredsjednice Dubravke Šuica.

Pregovori su se očito nastavili, i to doista na "drugačiji način".

Jutros je, pak, Andrej Plenković održao tiradu na sjednici Vlade u čast imenovanja Dubravke Šuica za potpredsjednicu Europske komisije za demografiju i - demokraciju.

"To je ogroman uspjeh", kazao je premijer. "Ovo su momenti kada bi trebali pokazati razine i visine zadovoljstva i općeg hrvatskog interesa. To je dobro za Hrvatsku, onaj tko radi za opće dobro to bi shvatio".

On je time, naravno, posredno veličao sebe i svoje zasluge, manje je mislio na Šuicu, a najmanje na Hrvatsku.

Jer, Hrvatska, a naročito njezina demokracija, nisu imali previše koristi od Dubravke Šuica dok je ona bila u Hrvatskoj, pa je teško zamisliti kako će imati koristi od Šuice u Bruxellesu.

Osim da će biti daleko od Hrvatske.

Kolaps demokracije

I dok sada svi - a naročito on sam - hvale Plenkovića i njegovo diplomatsko umijeće, svejedno se polemizira o tome je li Šuica bila prava osoba za tu funkciju. Za funkciju potpredsjednice za "demokraciju".

Naime, ne samo da je demokracija pod HDZ-om u Hrvatskoj doživjela kolaps, a proživljava ga i na dnevnoj bazi, već je na to mjesto Plenković izgurao osobu koja je držala svijeću Tomislavu Karamarku, svojedobno najvećoj prijetnji demokraciji u Hrvatskoj.

Osobi koja je podržavala Karamarkovu politiku, podržavala njegove prijetnje represijom i gušenjem slobode govora, njegove poveznice s (para)obavještajnom zajednicom, njegovo sponzoriranje stožeraških i šatoraških prosvjeda sintetizirane u onoj famoznoj izjavi: "Kakav zakon? Pa to su branitelj!"...

Nema koristi, samo štete

Još do danas nismo dobili objašnjenje što je točno Šuica mislila pod "drugačijim pregovorima" s Mostom, ali je činjenica da je Petrov nakon te najave naprasno promijenio mišljenje i uletio u zagrljaj Karamarku.

Je li to bio trijumf hrvatske demokracije u režiji Dubravke Šuica?

I zašto je njezino imenovanje za potpredsjednicu EK sada dobro za Hrvatsku? Osim što Šuica više nije u Hrvatskoj?

Zato da više nije uz Plenkovića? Ili zato što služi za podizanje spomenika Plenkovićevim diplomatskim sposobnostima?

Nikakve koristi Hrvatska neće imati od Šuice u Bruxellesu, kao što nije imala koristi ni od Šuice u Hrvatskoj. Samo štete.

Kažu da je vrag u detaljima. Ovdje je "vrag" u činjenici koja visi poput slona u prostoriji. Demokraciju u Europi promovira kandidat iz države koja je na najnižim granama po svim istraživanjima demokratskih standarda i sloboda. I riječ je o osobi koja je sekundirala političaru odgovornom za eksploziju mržnje, nasilja, nacionalizma, rasizma i šovinizma.

A tko zna, možda je Karamarko bio vizionar, a Šuica će u Bruxellesu promovirati njegov model demokracije.

Kojim se, da ne bude zabune, svojedobno koristio i Andrej Plenković.

