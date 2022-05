General Ante Gotovina bio je netko. Sada je postao nitko zato jer mu olovka piše srcem

Ante Gotovina je out, a živahni Mirko Norac i pokojni Tomislav Merčep su opet in. Ratni, haški i umirovljenički celebrity iz Pakoštana potvrdio je da olovka piše srcem, ali i da iscrtava liniju pada od zvijezda do desničarskoga gliba iz kojeg mu preko društvenih mreža poručuju kako je “bio netko” i “postao nitko”. Sve to zbog potpisa koji je stavio na molbu kojom se od predsjednika Republike, Zorana Milanovića, traži da pomiluje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića.