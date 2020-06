HDZ voli bildati domoljubne mišiće i brusiti retoriku. Ali ne i pred Orbanovim provokacijama

Još jedna Orbanova provokacija, još jedna mlitava reakcija HDZ-ove vlasti.Orban počinje njegovati gotovo kolonijalni odnos prema Hrvatskoj. HDZ na to reagira kolonijalnim mentalitetom: klimavo, krotko i skrušeno.

<p>Prije dvije godine Gordan Jandroković naprasno je prekinuo službeni posjet Srbiji zato što im je Vojislav Šešelj, poslanik u Skupštini, rekao da je gazio hrvatsku zastavu.</p><p>"Šešeljev incident bio je crta preko koje se ne može prijeći", prkosno je poručio Jandroković koji taj incident nije vidio, već je njegove detalje mogao pročitati u priopćenju Šešeljeve Radikalne stranke.</p><p>U tome je predsjednik Hrvatskog sabora dobio podršku HDZ-a i Vlade, ali i pobrao simpatije građana i birača.</p><p>Jučer je, međutim, Gordan Jandroković dedramatizirao otkrivanje spomenika "Mađarske kalvarije" u spomen područjima koje je Mađarska izgubila Trianonskim mirom - uključujući i dijelove Hrvatske - kojom prilikom je premijer Viktor Orban poručio da "Mađarska ima snažnu i neovisnu državu već 400 godina", te da "Mađarska ponovno pobjeđuje".</p><p>"Očito se taj folklor u Mađarskoj događa s vremena na vrijeme", komentirao je Jandroković. "Uputili smo poruke mađarskoj strani da bi bilo dobro prestati koristiti takvu vrstu retorike".</p><h2>Orbanov folklor</h2><p>Zašto sad Jandroković ovako pomirljivo reagira na Orbanov "folklor" u vezi svojatanja hrvatskih teritorija (kroz povijesne karte, poruku maturantima, otkrivanje spomenika...), a onako burno na Šešeljev "folklor" s hrvatskom zastavom?</p><p>Orban je premijer Mađarske. Šešelj je poslanik u Skupštini.</p><p>Zašto Jandroković zbog provokatora Šešelja ugrožava odnose sa Srbijom, a unatoč provokatoru Orbanu njeguje odnose s Mađarskom koju vodi upravo njihov premijer?</p><p>U pokušajima dedramatiziranja Orbanovih provokacija zablistao je i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman poručivši jučer da Orban dobro zna gdje je granica jer je "na nju postavio žilet žicu u migrantskoj krizi".</p><p>Da je postavio topove, vjerojatno bi poruka bila ista.</p><p>Ili bismo trebali biti sretni što nije postavio žicu u Baranji.</p><p>A oglasio se i potpredsjednik HDZ-a Ivo Anušić, inače osječko-baranjski župan, koji se pohvalio da je Mađarima nedavno zaprijetio "da to više ne rade jer to neće promatrati".</p><p>Nažalost, nije rekao što će točno učiniti. Zatvoriti oči?</p><h2>Kolonijalni odnos</h2><p>Jer Viktor Orban takve provokacije upućuje na mjesečnoj bazi, već godinama, podsjećajući na mađarsku prevlast u Hrvatskoj i njegujući odnos prema Hrvatskoj kao prema koloniji.</p><p>A HDZ na te provokacije odgovara kolonijalnim mentalitetom. Oprezno, skrušeno, uplašeno.</p><p>Zašto se HDZ dokazuje na marginalcu Šešelju, a ne na vrlo utjecajnom Orbanu?</p><p>Predizborne kampanje oduvijek su HDZ-u služile kao poligon za bildanje domoljubnih mišića, brušenje nacionalističke retorike i promoviranje zaštite nacionalnih interesa od stranih zavojevača. I sa Slovenijom, i sa Srbijom, često s BiH... Ali ne i s Orbanom.</p><p>Ako ove Orbanove provokacije oko teritorija nisu šlagvort za HDZ-ovo dokazivanje pred biračima, onda je teško reći što bi to moglo biti. Orban uporno nabacuje HDZ-ovcima na volej, a oni reagiraju mlitavo i pomirljivo. Ili hadezeovskim rječnikom, kukavički.</p><p>Kako je to Orban ubio ratobornost hadezeovaca? </p><h2>Kupio HDZ?</h2><p>Samo zato što je praktički kupio Baranju kroz investicije svojih prijatelja i mađarskih kompanija? Pa se zato europejac Plenković tako zbližio s premijerom koji je gotovo i službeno obilježen kao nepoželjan član Europske unije? Hrvatska je, u ulozi zemlje predsjedateljice EU, jedina šutjela na Orbanove diktatorske ovlasti u pandemiji korone, a šuti i u vezi Orbanovih provokacija.</p><p>Zapravo, Viktor Orban počeo je sve glasnije njegovati kolonijalni odnos prema Hrvatskoj. Dok kupuje njezinu naftu po još neotkrivenoj cijeni, on postavlja žilet žicu na granicu s Hrvatskom, blokira otvaranje putovanja mađarskih turista u Hrvatsku, bojkotira istrage DORH-a oko MOL-a od kojeg Plenković još uvijek - unatoč pomno izrađenom planu - još nije otkupio INA-u.</p><h2>Šuti desnica</h2><p>Jasno da su njegove provokacije skrojene za unutarnjopolitičke potrebe, gdje Orban gradi status diktatora i lidera nove/stare Velike Mađarske. Ovoga puta temeljene na kapitalu, a ne na osvajanju.</p><p>Ipak, one su mogle biti idealno HDZ-ovo oružje za osvajanje glasova na desnici. Tko brani teritorij od osvajača, ako ne HDZ? Tko brani hrvatske nacionalne interese, ako ne HDZ? Tko pokazuje zube svakome tko dirne u hrvatske simbole, svetinje i teritorij? </p><p>Očito ne HDZ.</p><p>I ne šuti samo HDZ. Šuti čitava domoljubna suverenistička desnica.</p><p>Zar se suverenitet, kako ga zamišljaju desničari, ne brani na odbacivanju teritorijalnih pretenzija i imperijalističkih provokacija? Ili suverenitet poznaje iznimku u obliku Viktora Orbana?</p><h2>Orban svetinja</h2><p>Jer ako se HDZ i Škoro u nečemu slažu, dok vode bratoubilački predizborni rat, onda je to odnos prema Orbanu, njihovu prijatelju, uzoru i idolu. Ono što je Staljin bio za komuniste, sada je Viktor Orban za nacionaliste.</p><p>Svetinja u koju se ne dira.</p><p>Ne diraju suverenisti, ne diraju nacionalisti, ne diraju moderni europejci na čelu Vlade i parlamenta. Oni koji će najviše urlati o zaštiti hrvatskih interesa.</p><h2>Klaunovske reakcije</h2><p>Dosad se svaki klaunovski incident vođe srpskih Radikala dočekivao naslovima "Šešelj opet divlja" i burnim reakcijama službenog Zagreba. Svako podizanje spomenika JNA oficirima provociralo je diplomatsku notu sa Zrinjevca, svako paljenje zastave na beogradskoj ulici tražilo je pozivanje veleposlanika na konzultacije u Zagreb.</p><p>A nakon upornih i sve snažnijih provokacija Viktora Orbana mađarskoj strani šalju se poruke da bi "bilo dobro da se prestane s takvom retorikom".</p><p>Nema sumnje da će ih Viktor Orban poslušati.</p>