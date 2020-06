Ovo je već pravi bezobrazluk. HDZ zamjera oporbi što želi koristiti koronu u izborne svrhe

Nakon što je objavio pobjedu u borbi protiv korone, a onda prisvojio zasluge u toj pobjedi, HDZ sada optužuje oporbene stranke da povratak korone koristi u izborne svrhe. A što bi tek na njihovu mjestu radio HDZ?

<p>Zamislite ovo, HDZ prigovara oporbi da želi koronavirus iskoristiti u predizborne svrhe.</p><p>Pa ministar unutarnjih poslova, inače član Stožera civilne zaštite i ujedno kandidat HDZ-a na parlamentarnim izborima, jučer s konferencije HDZ-a poručuje građanima da "slušaju struku, a ne one koji koriste pandemiju u predizborne svrhe".</p><p>Danima prije toga Andrej Plenković optuživao je novinare da "prepisuju navode oporbenih političara ili drugih kojima je interes da korona bude tema", naglasivši kako "ne treba slušati nadriliječnike iz oporbe koji imaju politički interes da stavljaju ovu temu u eter, a njihov stav je nebitan".</p><p>Treba se, kažu HDZ-ovci, slušati struka. Koja je pod utjecajem HDZ-a.</p><h2>Za što tek radi HDZ</h2><p>Uglavnom, Plenković i njegovi suradnici zamjeraju oporbi da u predizbornoj kampanji koristi nagli porast zaraze, kao i ponašanje premijera u takvoj situaciji, za prikupljanje političkih bodova.</p><p>A što bi HDZ radio na njihovu mjestu?</p><p>Ili još bolje, što HDZ jest radio na njihovu mjestu?</p><p>U prvom redu, svojatao je zasluge u obrani protiv koronavirusa i to onda htio kapitalizirati na preuranjenom raspisivanju izbora. Koji su sada ugroženi, za što HDZ snosi odgovornost.</p><p>Osim toga, Plenković se hvalio kako je "Vlada osnovala krizni stožer i sve odluke se koordiniraju s njim", a nakon toga proglasio pobjedu u borbi protiv koronavirusa. Valjda njegovu pobjedu.</p><h2>HDZ je zaslužan</h2><p>"Naša je Vlada, i to odgovorno tvrdim, pobijedila covid u prvom valu", poručio je Plenković. "Pobijedila ga je tako da smo i danas, kada gledate podatke, među tri zemlje Europske unije koje imaju najmanje novozaraženih i najmanje aktivnih slučajeva".</p><p>Nije koronu, dakle, pobijedila Hrvatska i svi njezini građani - ako ju je uopće pobijedila - već ju je pobijedio HDZ, njegova Vlada, njegov Nacionalni stožer civilne zaštite i njegov vođa i premijer. Koji to koristi da bi se na predizbornim plakatima reklamirao kao "lider u krizi".</p><p>A što kad stvari oko pandemije krenu naopako?</p><h2>Građani su odgovorni</h2><p>Onda su krivi građani što se ponašaju neodgovorno ili su se "previše opustili" ili je kriva oporba koja politizira koronavirus. Ili je kriv sam virus. Nipošto nije kriv HDZ, njegovi ministri, njegovi članovi stožera, a najmanje njegov predsjednik.</p><p>HDZ danas, smrtno ozbiljno, zamjera oporbi da koronu koristi kao predizbornu temu, iako je upravo ta stranka koristila puno gore teme u svoje predizborne svrhe. Recimo, udomljavanje djece u istospolnim zajednicama. Ili pitanje pobačaja. Ili pitanje tko je loš, a tko dobar Hrvat. Ili što će biti s antifašizmom i ustaštvom.</p><p>Korona je legitimna predizborna tema, legitimnija od ženskog tijela, njezinih reproduktivnih organa i prava na izbor.</p><h2>Stranački stožer</h2><p>I ponašanje vlasti u pandemiji apsolutno je legitimna tema, kao i odluke stožera koji se nakon prvog vala pandemije totalno politički ogolio i stranački odredio. I njegovi glavni akteri, Vili Beroš i Davor Božinović, postali su na konto toga glavne izborne uzdanice HDZ-a.</p><p>O ponašanju premijera Plenkovića u Zadru ionako se već dovoljno pisalo.</p><p>Što bi HDZ radio u istoj situaciji? On je i manje teme pretvarao u katastrofu, oko benignijih problema kreirao atmosferu državnog udara. Možemo samo zamisliti što bi iz oporbe radio oko globalne pandemije. </p><p>Koja je pobijeđena, ali se vratila.</p><p>Nije, dakle, pitanje je li korona predizborna tema. Pitanje je samo tko će na njoj profitirati na izborima.</p>