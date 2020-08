Kako se poznaje 'lider u krizi'? Tako što ide na godišnji odmor

<p>Kako se u krizi poznaju lideri? Tako što odlaze na dvotjedni godišnji odmor.</p><p>Hrvatska se ovih dana bori s rekordnim brojem zaraženih koronavirusom, neke države, pa i one u susjedstvu, prijete stavljanjem Hrvatske na crvenu listu čime bi se osakatila spasonosna turistička sezona, Zagreb još čeka zakon o obnovi, svi se pripremaju za najavljivanu sudbonosnu jesen, a Andrej Plenković, eto, uživa u Opatiji.</p><p>Kontrast nije mogao biti naglašeniji.</p><p>Usred dramatičnih vijesti o novoj eksploziji pandemije s kojom se neuspješno, pomalo i parodično, hrvaju epidemiolozi i članovi Kriznog stožera, mediji su pratili boravak premijera Plenkovića u Opatiji.</p><p>"Dok šeta u krugu opatijske tržnice, u ležernoj ljetnoj odjeći, mnogi ga zaustavljaju, žele se rukovati ili fotografirati za uspomenu, a pozdravljaju ga i iz opatijskih kafića", piše Novi list. "Šetamo po gradu i svako-toliko netko moli za fotku s premijerom, te on svim željama udovoljava".</p><h2>Filmska zvijezda</h2><p>"Evo ga Plenki", viču prolaznici, dok se premijer u kratkim hlačicama povjerava novinarki kako će "uživati u kavi u dobrom društvu, odmarati, pomagati supruzi u kuhanju, igrati košarku", a potrudit će se čak u iduća dva tjedna boravka u vili Kostabela, na privatnoj plaži, "uhvatiti malo boje".</p><p>Prava idila. Čista pastorala. Totalna suprotnost dramatičnim vijestima o izbijanju nove krize s koronavirusom.</p><p>Država se trese. Premijer se odmara.</p><p>Da se razumijemo, premijer ima pravo na odmor. Uostalom, zaslužio ga je: pobijedio je na izborima u HDZ-u i u državi, osvojio drugi mandat, obnovio prijateljstvo sa Zoranom Milanovićem, raspustio Hrvatski sabor, odradio Oluju, uzeo novce iz EU i sad se vrijeme za opuštanje i punjenje baterija.</p><p>Tvrditi nešto suprotno bila bi čista demagogija.</p><h2>Kriza je tu. A gdje je lider?</h2><p>Ali opet, Plenković je samoproglašeni lider koji se "poznaje u krizi". A kriza još uvijek traje. Dapače, zahuktava se. Broj zaraženih ne ugrožava samo turističku sezonu, koja je iznad svih očekivanja, nego i otvara pitanja što će biti s početkom škole najesen.</p><p>Kao i što će biti s obnovom Zagreba. S porastom nezaposlenosti. S padom BDP-a. Kriza, naime, još uvijek traje. A lider odlazi na odmor.</p><p>I ne samo da Plenković odlazi na odmor, već i ostavlja dojam kao da se ništa dramatično u državi ne događa, odnosno, kao da se njega ništa to ne tiče. On će pomagati ženi u kuhinji i kupati se na privatnoj plaži. Možda baciti košarku s frendovima.</p><p>I ako nam za rješavanje ove krize nije potreban Plenković - a spominju se i problemi s nekim državama oko stavljanja Hrvatske na crvenu listu - ako je sustav postavljen tako da sve funkcionira bez premijera, onda je promašena ona kampanja o Plenkoviću kao "lideru koji se poznaje u krizi".</p><p>Ili je kriza bila samo u predizbornoj kampanji?</p><h2>Za Plenkija nema krize</h2><p>Nakon izbora nema više krize. Sad je sve sjelo na svoje mjesto. HDZ je zadržao vlast i najveća kriza je izbjegnuta. Odnosno, sad se s krizom može svatko nositi kako zna i umije. </p><p>Zato Plenković može projicirati ležernost i bezbrižnost u atmosferi zabrinutosti, nesigurnosti, pa i straha za ono što nas čeka najesen, naročito ako se pandemija nastavi zahuktavati. On je svoje krize izbjegao. A uspio je i uvjeriti mnoge, pa čak i svoje protivnike, da je u svakoj idućoj krizi on jedini lider na kojeg se može računati.</p><p>Pa makar u kratkih hlačicama i s kuhačom u ruci.</p>