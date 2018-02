Kolinda kaže da će 'učiniti sve'. Ali možda bolje da ne čini ništa

Kolinda Grabar Kitarović podsjetila je sinoć hrvatsku javnost da je upravo navršila pune tri godine mandata.

Ako je netko slučajno zaboravio.

I na Facebooku prigodno obećala: "Do kraja mandata, u suradnji s Vladom RH, učinit ću sve kako bismo zaustavili iseljavanje mladih i preokrenuli negativne demografske trendove, kako bismo građanima s blokiranim računima omogućili novi početak, a podjele iz prošlosti pretvorili u zajedništvo za bolju budućnost".

Do kraja mandata ostaju još dvije godine. Veći dio mandata već je iza predsjednice Republike. I teško je progutati obećanja o "boljoj budućnosti" kad nam je bolje već odavno trebalo biti.

Sjećate se poruka o bogatstvu, blagostanju, zajedništvu...?

E pa od toga nije previše ostalo.

Biblijska propast

Iseljavanje se nastavlja nesmanjenim intenzitetom, kao i uhljebljivanje novih tisuća ljudi na ionako prekrcanim državnim jaslama. Hrvatska i dalje broji preko tristo tisuća blokiranih i ovršenih, a po stupnju korupcije dijeli drugo mjesto, daleko iznad prosjeka EU.

Kolindina Hrvatska je krajem prošle godine po BDP-u po stanovniku i po materijalnom blagostanju stanovništva postala druga najnerazvijenija članica EU. Predsjednica je obećavala da će Hrvatska biti jedna od najbogatijih zemalja, pa se stropoštala iza Rumunjske i Bugarske.

U slobodi medija pala je za 11 mjesta, kao i u konkurentnosti gospodarstva. Pao je i Agrokor. U Kolindinu mandatu pale su ili se presložile dvije Vlade.

Ako nam nije postalo bolje u protekle tri godine, tko nam garantira da će nam biti bolje u iduće dvije?

Kolinda Grabar Kitarović vehementno poručuje da će ona "učiniti sve" kako bi zaustavila negativne trendove. Što to predsjednica Republike uopće može učiniti?

Dublje podjele

Učinila je to da dođe do još dubljih podjela i do radikalizacije društva, do zategnutih odnosa sa susjedima s kojima se mora na silu miriti. Do nove apatije i beznađa. Do političke nestabilnosti.

Šutke je promatrala nasilje nad ženama, tolerirala govor mržnje, relativizirala krivnju za širenje mržnje, dodvoravala se radikalnim skupinama, a onda ih nazivala "marginalcima", koketirala s autoritarnim režimima i pokazivala više razumijevanja za probleme drugih država, nego za svoju vlastitu. Solirala je u vanjskoj politici za koju više nitko ne može sa sigurnošću kamo nas vodi.

To je ono što je Kitarović uspjela postići u skladu sa svojim ovlastima. Možda je stoga i dobro da više od toga ne može učiniti jer je i ovo nekada bilo previše za samo tri godine.

Ali ako bi doista htjela napraviti nešto više, kao što je obećala jučer na Facebooku, onda bi to morala učiniti u suradnji s hrvatskom Vladom.

Samo, kako će s Vladom preokrenuti negativne trendove i osigurati blagostanje kad ona evidentno s tom Vladom ne surađuje?

Nesuradnja s Vladom

Dapače, nalazi se u latentnom sukobu s Vladom, u zategnutim je odnosima s premijerom Andrejom Plenkovićem, povremeno se koška s ministrima i dijeli javne - populističke - packe Vladi da ne radi dobro svoj posao.

Ukratko, predsjednica čini sve kako bi se što jasnije distancirala od Vlade. Kako bi optužila Vladu za sva neispunjena obećanja te tako skupila nove bodove u borbi za drugi mandat.

Kako onda misli "u suradnji s Vladom" učiniti sve da preokrene negativne trendove?

Zoranu Milanoviću je prijetila udaranjem šakom po stolu i pozivala ga da podnese ostavku, citirajući iste one trendove koji su sada jednako prisutni u radu Plenkovićeve vlade. Po Ustavu, predsjednica može sazvati sjednicu Vlade i na taj način izvršiti pritisak na Banske dvore.

Ali Kolinda to neće učiniti.

U isto vrijeme ne ostavlja dojam ni da želi surađivati s Plenkovićem, oslanjajući se radije na nezadovoljne desničare iz HDZ-a da joj drže leđa na izborima.

Solo igrač

Predsjednica bi, dakle, htjela biti solo igrač koji garantira uspjeh, ali bi koristila svaku priliku da sav neuspjeh istovari na Plenkovićevu grbaču. Razbacuje se obećanjima koja ne može ispuniti. A onda ionako oskudne ustavne i političke kapacitete koristi u promašene, pogrešne, destruktivne i uglavnom sebične svrhe.

Bile su to preduge tri godine Kolindina mandata na Pantovčaku obilježene nestabilnošću, radikalizacijom, "biblijskim egzodusom", hladnim ratom s Vladom...

Sada slijede dvije godine grčevite borbe za drugi mandat.

Ako će Kolinda u tom periodu doista "učiniti sve", onda to znači da će se grčevito boriti za ostanak na Pantovčaku još pet godina.

