Kome će se Josipa Rimac sada 'krvi napiti'? Najmanje HDZ-u

<p>Kninska kraljica izašla je iz pritvora kao kraljica. I odvezla se poput kraljice. I poslala poruke poput kraljice.</p><p>"Zar izgledam kao netko tko bi nekog mogao optužiti", odgovorila je Josipa Rimac okupljenim novinarima na pitanje hoće li optužiti neke ljude iz vlasti. "Pa ja volim sve ljude, iz stranke, ne samo moje, ali iz stranke kojoj formalno više ne pripadam, ali je imam u srcu".</p><p>Drugo se nije moglo ni očekivati.</p><p>Stranka joj je dala sve, stranka ju je promovirala, stranka će ju možda i zaštititi. Samo ako bude dobra sa strankom. I prema stranci.<br/> I druge izjave Josipe Rimac bile su zaista dirljive. Rekla je da jedva čeka vidjeti kćer, pohvalila se da je napisala knjigu "Mater i ćaća bez kćeri" koju je posvetila roditeljima i sestrama, onima za čije se zapošljavanje tako grčevito borila, a pohvalila se i da se sama isključila iz HDZ-a. "Mislim da je to bila moja obveza i dužnost", kazala je Rimac.</p><h2>Kome će se sada krvi napiti?</h2><p>Tko zna, da se tako slijedo držala svojih obaveza i dužnosti na političkim funkcijama, možda ne bi zaglavila u Remetincu. A opet, možda je upravo stvaranje korupcijske hobotnice smatrala svojom obavezom i dužnošću u HDZ-u.</p><p>Uglavnom, nitko se ne mora bojati Josipe Rimac. Ne više.</p><p>Autorica prijetnje "krvi ću vam se napiti", sada poručuje da "voli sve ljude". Ona koja je šefovima HEP-a slala poruke "Opet ste me zaje…, neću vam dati mira, krvi ću se napit…" jer joj nisu htjeli zaposliti sestru, sada novinarima govori o obiteljskim vezama, roditeljima i sestrama.</p><p>Uglavnom, topla ljudska priča. Ljubav i povjerenje. Opraštanje i kajanje. Odgovornost i dostojanstvo. I sve to u očekivanju naknade plaće po modelu 6+6. Završiš u zatvoru zbog korupcije i zloupotrebe funkcije, a onda traži naknadu zbog odlaska s te funkcije.</p><p>No Rimac očito računa s tim da će joj se dobro dobrim vratiti.</p><h2>Omerta na snazi</h2><p>Jer, nije još stradao onaj tko se nije previše jogunio. Pravilo omerte u HDZ-u oduvijek je na snazi, svatko tko završi u istrazi ili iza rešetaka zna pravila igre. Nitko ne grize ruku koja ga hrani. Ili vrana vrani oči ne kopa.</p><p>Sjetimo se kako su mnogi strepjeli od knjige razočarane Martine Dalić koja je slala signale da će otkriti prave razmjere afere Borg, pa joj je na kraju Andrej Plenković u pratnji HDZ-ovaca došao na svečanu promociju. </p><p>Sada su se mnogi uzjogunili kad se pročulo da Josipa Rimac u pritvoru piše knjigu, a ona na kraju napisala obiteljsku sagu. </p><p>U transkriptima Rimac se hvalila da "ima i ona konja za utrku", da bi ispred Remetinca ostavljala dojam da je za nju utrka završila, a konj poslan na ispašu.</p><p>Zašto i ne bi? Imala je priliku vidjeti kako u ovoj državi završavaju političari optuženi za korupciju, presude im se otežu ili ruše, a i oni koji su malo sjedili u hladovini sada imaju uspješne biznise. Nije propao onaj tko je šutio.</p><p>HDZ joj je omogućio da se obogati, HDZ će joj omogućiti da dobije naknadu nakon odlaska s dužnosti, HDZ joj je dao snagu da prijeti i komandira, HDZ će se pobrinuti da kninska kraljica dostojanstveno dočeka kraj procesa.</p><p>I zato je za Rimac bolje častan uzmak, nego nečastan poraz.</p>