Najnoviji incident u naselju Parag u Međimurju, koji je završio ubojstvom jedne žene i teškim ranjavanjem još troje ljudi, otvorio je neka stara (i dobro poznata) pitanja vezana za ovo romsko naselje. Nije ovo, nažalost, prvi put da je ekipa iz Paraga pronašla mjesto na naslovnicama i u udarnim terminima. Ovaj je put došlo do tragičnog okršaja romskih Capuletija i Montecchija, i to zbog razbijenog stakla na autu. Kao da smo u nekakvom vesternu a ne u europskoj pravnoj državi. Pored toga što bi im i talibani pozavidjeli na naoružanju, javnost je ostala iznenađena i informacijom da dva mlada osumnjičenika zajedno imaju više od 110 kaznenih i prekršajnih prijava. Nekolicina mještana odmah nakon ove posljednje tragedije skupila je hrabrost te pred kamerama izjavila da većina Roma u ovom problematičnom naselju strahuje od nekolicine susjeda upravo zbog neefikasnosti nadležnih institucija. Ima istine u ovome. Do kriminala i nasilja u ovakvim mini-getima većinom dolazi zato što je stanovnicima iz više razloga onemogućena asimilacija. Jedan od uzroka problema u cijeloj ovoj priči nisu samo pojedini kriminalci nego i tromost državnog aparata, koji ovdje po enti put propušta primijeniti zakone te konačno riješiti ovu slijepu točku. Već smo nekoliko puta mogli svjedočiti kako institucije u ovakvim situacijama znaju fatalno zakazati. Državni službenici su nerijetko nemoćni u borbi s ovakvim izazovima. Nije rijetkost da se policija oglušuje na pozive i prijave, socijalna služba služi samo kao kasica za mjesečni džeparac, a u školama se očiti problemi mladih Roma ignoriraju.