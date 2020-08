Milošević ispod Tuđmana u Kninu. Hoće li pomoći Srbima?

Boris Milošević odlazi u Knin na proslavu Oluje. Pod spomenikom Franji Tuđmanu razbijat će traume i graditi suživot. Hoće li time pomoći Srbima da dobiju struju i društveno dostojanstvo i da više ne budu objekti mržnje?

<p>Od simbolike se ne može pobjeći.</p><p>Boris Milošević, potpredsjednik Vlade iz redova srpske manjine koji je ovih dana obznanio da je hrvatsku domovnicu dobio tek nakon Oluje, nazočit će sutrašnjoj proslavi obljetnice Oluje u sjeni spomenika Franji Tuđmanu, predsjedniku koji je pomilovao ubojicu Miloševićeve bake, poželio sretan put izbjegličkoj koloni, zakonski onemogućio povratak Srba, sabotirao istragu o zločinima nakon Oluje i štitio ratne zločince.</p><p>I u kojeg se danas zaklinje HDZ i njegov predsjednik Andrej Plenković, inače Miloševićev šef u Vladi.</p><p>U takvoj atmosferi Boris Milošević će, kako je objavio, "graditi atmosferu pomirenja i dijaloga", promovirati suživot i toleranciju, liječiti ratne traume, razbijati stigme prema Srbima i općenito, poboljšavati položaj Srba u Hrvatskoj.</p><p>Kako se to uklapa u Tuđmanovo nasljeđe na koje se HDZ poziva?</p><h2>Manipulacija i huškanje</h2><p>Milošević se našao u nezavidnom položaju. U Knin ide kao član Vlade i partner stranke koja je godinama manipulirala Olujom i Domovinskim ratom, a često i huškala protiv srpske manjine, ide kao predstavnik stranke koja je bila vjerni partner HDZ-u, kao i predstavnik manjine koja je Oluju - i ono nakon nje - doživjela kao traumu i koja je i danas izložena napadima.</p><p>Hoće li Miloševićev odlazak u Knin pomoći Srbima koji se nisu previše pomogli višegodišnjom suradnjom s HDZ-om.</p><p>"Idem, jer želim olakšati njihovu budućnost", napisao je Milošević na Facebooku. "Idem jer mislim da je sazrio trenutak da politika razumijevanja i poštovanja drugog pobijedi politiku mržnje".</p><h2>Bez struje</h2><p>Ipak, Srbi su danas još uvijek bez struje, ceste i infrastrukture, unatoč sudjelovanju Srba u čak tri HDZ-ove vlade. Oni su postojano "žrtveni jarci" za ispuhivanje nacionalističke frustracije, objekti mržnje, politički instrumenti, produžene ruke politike, HDZ-ovi jataci, ali za mnoge (Ivu Josipovića) i "etnobiznismeni" čija elita koristi svoj položaj za promoviranje vlastitog statusa i agende.</p><p>Status Srba u Hrvatskoj mijenjao se proporcionalno promjenama u HDZ-u, odnosno uzdizao se i propadao paralelno s HDZ-ovim usponima i padovima.</p><p>Na vlasti, HDZ je surađivao sa Srbima. U oporbi, HDZ je huškao protiv Srba. Tako je i danas.</p><p>Boris Milošević rođen je u Šibeniku, sin je hrvatskog branitelja, ali domovnicu je dobio tek nakon Oluje, kada su mu hrvatski vojnici i ubili baku u njezinoj kući, lojalan je građanin Hrvatske, ali pripadnik nacije koju se uporno koristi za raspirivanje nacionalističke histerije. Riječ "Srbin" i danas se često koristi kao uvreda.</p><p>Miloševićev odlazak u Knin pomoći će premijeru Plenkoviću da izgradi status umjerenog političara na čelu reformirane stranke, kao i da amortizira odlazak Tome Medveda u Grubore, te da kompenzira Plenkovićeve "dvostruke konotacije" pozdrava "Za dom spremni".</p><p>Ali hoće li pomoći Srbima u Hrvatskoj?</p><h2>U sjeni Franje Tuđmana</h2><p>Milošević u sjeni spomenika predsjedniku koji je pozdravljao bijeg Srba i blokirao njihov povratak, zabranjivao procesuiranje Oluje i pomilovao ratne zločince izaziva nedoumice oko stvarnog dosega njegove misije i budi sumnju u to je li uopće moguće razbiti te traume. </p><p>Bit će to veliki korak za Miloševića, svakako i HDZ, apsolutno za Plenkovića, možda i za Hrvatsku, no je li veliki korak za Srbe u Hrvatskoj?</p><p>Ni nakon petnaestak godina suradnje s HDZ-om, Sanaderovim, pa Kosoričinim, a sada i Plenkovićevim, njihov status - materijalni, politički, društveni - nije se bitno mijenjao, a ako jest, nije se dugo održao.</p><p>Recimo, Milošević i Medved zajedno će obići srpska sela koja su još bez struje, unatoč činjenici da su Srbi već participirali u vlasti. Plenkovićeve prve četiri godine prošle su u napadima na Milorada Pupovca i ratovima protiv ćirilice i srpskih zločinaca, gdje se društveni status Srba nije bitno poboljšao.</p><p>Možda je sada politička klima bolja, društvene okolnosti stabilnije, HDZ ukroćen, desnica ošamućena izbornim porazom, no tako je već bilo. I tako je bilo dok su Srbi držali štangu HDZ-u. No već sutra to bi se moglo promijeniti.</p><p>Već sutra Srbi bi se iz političkih saveznika mogli pretvoriti u društvene mete. I to u sjeni spomenika Franji Tuđmanu. </p>