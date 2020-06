"Mogu što hoću": Pa onda Plenki može dirati zaražene i uredno nastaviti s kampanjom

U državi u kojoj su institucije politizirane i ovise o volji jedne partije, jedne vlasti i jednog vođe, tko bi se usudio tom vođi narediti da nakon fizičkog kontakta sa zaraženom osobom ode u samoizolaciju?

<p>"Mogu što hoću", antologijska je poruka premijera Andreja Plenkovića.</p><p>Može se tiskati na tribinama u Zadru, ulaziti u gužve, tapšati i "šaketati" se sa zaraženim Novakom Đokovićem, može udarati selfije među korona pozitivnim tenisačima...</p><p>A može i ono što neće. </p><p>Recimo, otići u samoizolaciju nakon evidentnog, višestrukog fizičkog kontakta s osobom zaraženom covidom-19.</p><p>HDZ-ov premijer, dakle, može što god hoće. I tko će mu onda reći da mora napraviti ono što neće?</p><p>U ovako postavljenoj državi, očito nitko. </p><h2>Spašavanje premijera</h2><p>Članovi Kriznog stožera, neki od njih i članovi HDZ-a i Plenkovićevi kandidati za Hrvatski sabor, pronalaze sve moguće načine da spase premijera odlaska u samoizolaciju. Pronalaze nove definicije bliskog kontakta, otkrivaju nove definicije fizičkog kontakta, povode se za novim međunarodnim smjernicama i uglavnom, čine sve ono što ne bi učinili običnim ljudima koji se izlažu koronavirusu.</p><p>Onom koronavirusu za kojeg je Plenković osobno utvrdio da je "pobijeđen". </p><p>U ovoj državi, u ovako postavljenom društvu, s ovakvim institucijama i tradicijom funkcioniranja nitko ovakvom premijeru ne može narediti da učini nešto što on ne želi. "Tu priču smo pojasnili, stvar je što se mene tiče zatvorena", ustvrdio je jučer Plenković, a danas se uslikao na stranačkom skupu dva metra udaljen od kolega.</p><p>Zašto se danas udaljava, a za vikend se gurao među ljudima?</p><p>Ili se možda drugi udaljavaju od Plenkovića, ne vjerujući da onaj fizički kontakt sa Đokovićem nije bio baš toliko bezazlen kako se tvrdi?</p><h2>Ćaća 2.0</h2><p>Nažalost, ni druge institucije ili tijela u ovoj državi nisu mogle Plenkovića natjerati da učini ono što nije htio. Recimo, predati Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa dokumentaciju o stranačkom putovanju Vladinim avionom u Helsinki.</p><p>A sjetimo se, prigodno, Ive Sanadera.</p><p>Kad su ga fotoreporteri ulovili kako na Svjetskom prvenstvu u rukometu 2009. godine u svečanoj loži zagrebačke Arene uredno ispija alkoholno piće, iako je zakonom bilo zabranjeno konzumiranje alkohola na sportskim borilištima, čitava nomenklatura upregnula se u tumačenje kako to nije bio alkohol. </p><p>Pio je jabučni sok. Iz čaše za pjenušac.</p><p>Pa tko je onda taj koji će Andreja Plenkovića natjerati da prekine kampanju i ode u samoizolaciju? </p><h2>Tko je dodirljiv?</h2><p>Nitko nije nedodirljiv, poručuje HDZ na izbornim plakatima. Osim premijera koji dodiruje zaraženog Đokovića.</p><p>U ovom slučaju oslikava se, po tko zna koji puta, temeljni problem ove zemlje - nepovjerenje u vlast i u institucije. Plenković je trebao svojim ponašanjem poslužiti kao primjer ostalim građanima u vrijeme ponovnog naleta koronavirusa, ali baš kao i na početku pandemije u vrijeme unutarstranačkih izbora u HDZ-u, propustio je to učiniti.</p><p>Još važnije, u protekla tri mjeseca Krizni stožer do te mjere je kompromitiran politikom, svojim odlukama koje su imale političku ili čak i svjetonazorsku podlogu, svojim članovima koji su koristili stožer za stranačku promociju, da se na Plenkovićevo pozivanje na odluke eppidemiologa kako ne mora ići u samoizolaciju jedino može odmahnuti rukom.</p><p>I okrenuti očima.</p><h2>Pokorene institucije</h2><p>Uostalom, institucije u ovoj zemlji, a naročito osobe na čelnim mjestima tih institucija, primarno i gotovo isključivo ovisne su o vlasti, a naročito o jednoj osobi na čelu te vlasti. Od Ustavnog suda i pravosuđa pa sve do Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>To je postalo notorno u hrvatskom društvu devastiranih ili pokorenih institucija.</p><p>I čak ako epidemiolozi u ovom slučaju imaju pravo u vezi Plenkovićeve samoizolacije, pitanje je koga će u to moći uvjeriti. Možda glasače HDZ-a. </p><p>Ostali će ostati u čudu kod definiranja "fizičkog kontakta": je li to nadlanica ili dlan, je li to dlan na ramenu ili samo obraz uz obraz, pa tako 15 minuta?</p><h2>Građani su krivi</h2><p>I ne samo to: struka umanjuje opasnost od korone kad su u pitanju političke kampanje, izbori i sami političari, ali pojačavaju opasnost kad su u pitanju građani. Koje se optužuje da se ponašaju neodgovorno. Za razliku od Plenkovića koji se u Zadru valjda ponašao jako odgovorno. </p><p>Skoro pa primjerno. </p><p>Andrej Plenković mogao je priznati grešku, reći da je pogriješio i da mu je žao što je ugrozio svoje i tuđe zdravlje. Morao bi se ispričati i svojoj stranci koju je umalo ugrozio na izborima i ostavio samu u kampanji.</p><p>Ali to bi bila demonstracija snage, samopouzdanja i odgovornosti.</p><p>I to nije Plenkovićeva jaka strana.</p><p>On se radije uzda u pravorijek institucija kojima on vjeruje - i malo tko drugi.</p><p>On ipak može što hoće. I svi toga moraju biti svjesni. </p>