Željko Senečić, pokojni hrvatski scenograf, scenarist, pisac i slikar, čovjek koji je oživljavao eksterijere i interijere u najvećim djelima hrvatske kinematografije, poput “Breze”, “Ronda”, “Čaruge” i “Tko pjeva zlo ne misli”, ali i u kultnom, Oscarom ovjenčanom “Limenom bubnju” Volkera Schlöndorffa, napisao je: “Da Ostap Bender živi danas u Hrvatskoj, sjedio bi u Saboru.”

Taj prevarant, lažni sin heroja revolucije, glavni je lik u dvama romanima Iljfa i Petrova, pisaca koji su iskoristili kratko a relativno liberalno doba poslije revolucije da bi političkom satirom opisivali mladu sovjetsku državu.

Ostap Bender ne želi raditi, ali želi dobro živjeti. I ima osobit talent - silno je vješt prevarant. No Ostap Bender nije u čuvenim romanima ruskog dueta dio političke elite, on nema moć, on ne upravlja tuđim životima. On je marginalac, probisvijet, kokošar, blefer, žicar. Baš kao što su u talogu društva i mnogi drugi likovi čiju je sliku pomogla graditi Senečićeva scenografija.

Senečić je tako kreirao kulise za surovog i sirovog Marka Labudana iz “Breze”, za blefera i foliranta Fulira, a na kraju i za samoga kralja svih bandita, mitskog Čarugu. I baš kao što Senečić zamišlja Ostapa Bendera u Saboru, novinar i pisac Boris Rašeta, autor sjajnog bestselera o tom razbojniku, misli da bi neki od njegovih gorskih tića mogli naći svoje mjesto u Banskim dvorima:

“Među trinaest Čaruginih razbojnika ima poštenijih ljudi od nekih koji sjede u našoj Vladi...”

Gorka je ta spoznaja, posve jasna i lako dokaziva, da svi ti labudani, čaruge, fuliri i ostapi benderi, sav taj ološ koji gleda kako da zgrabi što više, da prevari, zavede i manipulira, danas s lakoćom nalazi poslove i namještenja u vrhu vlasti, u najmoćnijim firmama, takvi upravljaju gradovima i ministarstvima, pa i našim životima.

Čak i oni najmanje talentirani, oni koji su, na primjer, za vlastiti probitak spremni glumiti ministarskog šnelfotografa, oni koji će bez imalo srama sfušati projekt o kojem ovise životi milijuna ljudi, čak i takvi s lakoćom u džep trpaju naš novac, i to iznose koji za sav normalan i siromašan hrvatski svijet predstavljaju nedostižno bogatstvo.

(Usput, Senečić je bio scenarist serije “Inspektor Vinko”, televizijskog djela koje je osamdesetih prilično otvoreno progovaralo o takozvanom privrednom kriminalu u doba komunizma, a danas ono dokazuje da je taj duh prevaranata i lopina, gadova koji podmićuju i namještaju, kronična i neiskorjenjiva bolest hrvatskog društva).