Neka institucije rade svoj posao, onako kako im kažemo

Je li primijenjen blaži oblik zakona za nekog podobnog a teži za one nepodobne? To je izuzetno teško vidjeti i znati u vrijeme istraga, inspekcijskih kontrola, očevida i ostalih kontrola koje rade državne institucije. I zato je izuzetno važno da građani imaju povjerenja u njihov rad. Da uvijek rade prema istim kriterijima, da će isto odrezati i siromahu i bogatašu, i vladajućem političaru i radniku.

Nažalost, građani itekako nemaju povjerenja u cijelu vertikalu represivnog sustava, uključujući pravosuđe. I to zbog primjera koje svakodnevno gledamo. A vlast uporno radije želi držati baš sve konce u rukama nego raditi na nezavisnim institucijama. Na čelo nanovo uspostavljenog Državnog inspektorata doći će vjerni stranački vojnik HDZ-a Andrija Mikulić. I ne samo to.

Spušteni su kriteriji za njegove pomoćnike i zamjenika, pa će moći i dalje dovesti sebi odane ljude. Institucija koja kontrolira cijeli gospodarski život, od prodaje kave u kafiću do skupih rudarskih ili naftnih koncesija, tako je već u startu podčinjena politici. A kad se tako nakaradno ustroji sustav, ruši se ugled i cijelog Inspektorata i svih vrijednih koji rade u toj službi. S druge strane, vidimo da su policija i DORH u Požeško-slavonskoj županiji tek jučer, nakon pritiska medija, promijenili svoje mišljenje o nesreći koju je skrivila kuma ministrice Gabrijele Žalac. Iako je pijana udarila autom ženu i ostavila je da leži na pločniku, policija nije niti razgovarala sa žrtvom. Okarakterizirali su to kao prekršaj. To baca sumnju da se namjerno išlo pogodovati kumi moćnice, a policija bi trebala biti slijepa i gluha za imena ljudi i ponašati se prema svakoj pojavi jednako.

Da ne pričamo o DORH-u, iz kojeg cure informacije koje uspijevaju diskreditirati baš premijerove protivnike. Jake i nezavisne institucije temelj su demokracije. Nažalost, kod nas toliko puta ponovljena fraza “Neka institucije rade svoj posao” ima i svoj prešućeni dodatak: “Sve dok rade kako im mi kažemo”.