Nije vratio Tita, pa je izbacio sve. Pa čak i Franju Tuđmana Od Milanovića su mnogi očekivali da će ispraviti Kolindinu odluku i u Ured predsjednika vratiti bistu Josipa Broza, no on je s Pantovčaka počistio sve ostale biste, od kralja Tomislava do Franje Tuđmana. Ostao je samo on.