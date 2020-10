Novi rat u SDP-u: Što je manje fotelja i vlasti, to je više strasti

Priej dvije godine Klub zastupnika SDP-a rušio je predsjednika Davora Bernardića. Jučer, Bernardićevi ljudi u Klubu zastupnika odbili su sve prijedloge novog predsjednika Peđe Grbina. To su drugarstvo i sloga.

<p>Da nije bilo očaravajućih fotografija iz Gardalanda, Hrvatska bi zaboravila da Davor Bernardić uopće postoji. </p><p>Sve dok taj zaboravljeni šef SDP-a nije ušetao prošle subote na inauguraciju Peđe Grbina na Iblerovu trgu i svog nasljednika obasuo sarkastičnim željama da "ima najmanje onoliko podrške koliko je on imao u četiri godine svoga rada".</p><p>Da bi onda jučer zauzeo busiju u Hrvatskom saboru, gdje je Klub zastupnika popunjen njegovim ljudima odbio Grbinove prijedloge kadrovskih promjena u parlamentu.</p><p>"Smatram izuzetno nekorektnim od pojedinih kolega, konkretno od Davora Bernardića koji nakon što dva mjeseca nije radio ama baš ništa u Saboru, a istovremeno je primao plaću, da danas dođe na sjednicu i ospori ovu odluku koju je donijelo članstvo", požalio se Grbin.</p><h2>Rušili Beru</h2><p>I sve to ne bi bilo toliko zanimljivo da se SDP-u nešto slično nije dogodilo prije dvije godine. Tada je njegov Klub zastupnika, popunjen Milanovićevim ljudima, zauzeo stav protiv Bernardića.</p><p>Točnije, Bernardić je tada, u ljeto 2018. godine, najprije odbio biti predsjednik saborskog kluba, da bi se dva mjeseca kasnije predomislio, ali tada ga je Klub predvođen disidentima koji su tražili Bernardićevu ostavku, glatko odbio.</p><p>Jučer je, pak, Bernardić sa svojim zastupnicima odbio Peđu Grbina i njegove promjene.</p><p>Tako izgledaju drugarstvo i sloga u SDP-u.</p><p>"Od večeras mi smo jedan SDP kojeg zanima samo solidarnost, pravda, jednakost i sloboda", poručivao je Grbin prošle subote, kada je Bernardić izjavio kako su "u životu i politici najvažniji predani rad s kojim možeš ostaviti trag na način da zadržiš dostojanstvo".</p><p>Toliko o dostojanstvu.</p><p>Sada se sve svodi na vraćanje dugova.</p><h2>Bero ruši njih</h2><p>I kao da SDP nije ništa naučio iz prethodnih grešaka, iz sukoba koji su raskolili stranku i srozali joj rejting, sada mora prolaziti kroz isti mukotrpni proces očekujući, kao u onoj definiciji ludosti, drugačiji ishod.</p><p>Novi predsjednik opet se obračunava s protivnicima i provodi čistku, poražena struja opet pokazuje otpor, pobjeda u stranci opet se svodi okupiranje funkcija i fotelja, a ponovno se vidi da se izborne liste - s Bernardićem kao i s Milanovićem - sastavljaju tako da se na njima pune lojalni kadrovi koji će onda u parlamentu izigravati pokret otpora.</p><p>I umjesto da Peđa Grbin kao novi šef produlji kakav-takav pozitivan momentum sa stranačkih izbora, prvi potezi svode se na čistke. Najprije na obračun sa Željkom Sabom, bivšim gradonačelnikom Vukovara čiji odlazak iz Predsjedništva, pa i stranke, Grbin javno zahtijeva, a sada i s Bernardićevom strujom u Saboru.</p><p>Umjesto novih ideja, programa, poteza, dobivamo stare svađe, sukobe i obračune.</p><h2>Jedinstvo kao pokornost</h2><p>Novo vodstvo svoje proklamirano jedinstvo svodi na pokornost. Bivši predsjednik i njegova frakcija sabotiraju i prkose novom vodstvu. </p><p>I Bernardić je govorio da ne želi politiku konflikta, kao što to sada ponavlja i Grbin. A konflikt je jedino što nude javnosti, članovima, građanima, biračima.</p><p>Ne konflikt s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem, ne konflikt s korupcijom, s radikalima, s ekstremizmom, siromaštvom ili propadanjem. Konflikt ima samo jednu svrhu: uspostavljanje vlasti i okupiranje fotelja.</p><p>A budući da je i tih fotelja za SDP sve manje, strasti su sve žešće. </p><p>I kao što Zoran Milanović strast pokazuje jedino u obračunima sa svojim kritičarima s ljevice, a ne u borbi za bolje i poštenije društvo, tako i SDP svoju strast ispoljava u međusobnim ratovima.</p><p>Dok HDZ drma državom.</p>