Ovo je srce hrvatske korupcije: 'Izmislit ćemo radno mjesto...'

Zašto mene kažnjavate za ovu sitnicu kada su oni koji su ukrali milijune na slobodi? Ta rečenica je toliko uvriježena i iskazuje duboku percepciju nepravde u društvu, ali i izuzetno nisku svijest o potrebi poštivanja zakona. Hrvatska se godinama neuspješno bori protiv korupcije.

Po istraživanjima smo među tri najkorumpiranije zemlje u EU i to se nažalost ne mijenja kroz godine. Nema više pritiska iz EU kao prije 10 godina kada su krenula velika uhićenja glavešina, od direktora do premijera, uporno mijenjamo zakone a u njima ostavljamo dovoljno rupa, deklarativno su svi pošteni, a onda svaki tjedan izbije jedna afera.

Korijen koji se uporno ne siječe, nego se zalijeva...

Zašto smo toliko neuspješni u građenju društva bez mita, bez veza, bez namještanja natječaja? Zašto se ne uspijevamo maknuti s mrtve točke?

Treba zahvaliti zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću što je opet javno, plastično otkrio ono što je srce hrvatske korupcije i korijen svih problema. Korijen koji se uporno ne siječe, nego se zalijeva i pomno održava da ne bi presušio.

Bandić i njegovi suradnici su u snimljenim razgovorima, uz koju psovku pokazali da se zapošljava preko veze, a čak i kada su popunili sva radna mjesta na koja mogu uhljebiti nekoga svoga, lakonski su odgovorili: Pa izmislit ćemo radno mjesto.

Zašto je to korijen problema korupcije iako nije ni približno kažnjivo kao primanje mita? Ako je netko zaposlen preko veze, na izmišljeno radno mjesto, što se od tog čovjeka može očekivati nego da se ponaša isto tako. I to prema gore, prema svojim nadređenima, ali i prema dolje, u svojoj kadrovskoj politici i građanima.

Sustav veza temeljen na rođačko-koruptivnom mentalitetu

Dakle, gradi se sustav veza temeljen ne na zakonima i pravilima, stručnosti i kompetenciji, nego na rođačko-koruptivnom mentalitetu. Ta osoba koja je zaposlena na izmišljenom radnom mjestu, osoba koja je možda dala i mito za posao na isti način će se ponašati cijeli svoj radni vijek u državnim i gradskim tvrtkama i tijelima. Pa će on rado saviti pravila, zaposliti nekoga svoga, bit će mu normalno uzeti novac za legalizaciju, izmjenu prostornog plana, pogurati dobivanje posla na natječaju za tvrtke koje su od šefa ili od prijatelja. Jer „tako stvari funkcioniraju“.

I s vremenom se svi na to naviknu.

Sigurno svatko od nas poznaje barem jednu osobu koja je izgubila sate pokušavajući naći vezu kada mu nešto treba u državnim tijelima prije nego je i pokušala uopće ići redovnim putem. Jer, „tako to funkcionira“. Takav mentalni sklop se ne može nikada promijeniti zakonima i pravilima jer ona su za njega samo ukras, nepotrebna smetnja. I onda će jedan preskočiti liste čekanja za bolnicu, drugi podmazati ručkom građevnu dozvolu, treći iskoristiti poziciju da milijune preusmjeri obitelji ili stranci. Razlika je samo u iznosima.

Ne smrdi riba samo od glave...

Bit koruptivnog mentalnog sklopa je ista.

Najvažnija politika je kadrovska politika, izreka je koja se pripisuje Jozefu Staljinu. I on i njegov sustav su davno umrli, ali ta uzrečica je i dalje živa u svojoj najgoroj varijanti. Jer i kod ove vlasti koja se predstavlja kao proeuropska, osim što gledamo trpanje stranačkih kadrova, često s lošim kompetencijama, vidimo još jedan detalj. Nitko, baš nitko nije osudio Bandićeve izjave i ponašanje. HDZ se jednostavno pravi gluh, nijem i slijep. A to je opet onaj isti koruptivni mentalitet. Zaštititi svog čovjeka, koalicijskog partnera, rođaka. Jer ti ćeš njega zaposliti ili zaštiti danas, a on će tebe sutra. Što god radio.

I nemojmo se zavaravati, ne smrdi riba samo od glave jer očito postoji dovoljan broj onih koji takvo ponašanje nagrađuje na biralištima uz opravdanje o „političkom stilu“ ili da su drugi još i gori.

Zašto bi onda oni na vrhu bilo što mijenjali?

I zato, dok god vlada taj mentalitet, fraza o institucijama koje rade svoj posao je teški cinizam, a hrvatska borba protiv korupcije će se svoditi na farsu i prigodni politički obračun.