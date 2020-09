Pandemija korone će nas puno koštati, ali ne koliko i korpucija

I dok pandemija dođe i prođe, korupcija ostaje. Kao autoimuna bolest koja postojano proždire hrvatsku državu, njezino gospodarstvo, državni proračun, socijalni program, njezine institucije, politiku, društvo u cjelini

<p>Korona kriza Hrvatsku je do sada stajala 11 milijardi kuna, objavio je ministar financija Zdravko Marić. Pandemija je kriva i za pad 15,1 posto BDP-a u drugom kvartalu ove godine. A korupcija? Trošak korupcije u Hrvatskoj, prema službenim podacima EU iz prošle godine, iznosio je 8,5 milijarde eura ili 13,5 posto BDP-a.</p><p>Ivo Josipović prije nekoliko je godina upozoravao da korupcija Hrvatsku godišnje košta 12 milijardi kuna.</p><p>Novinar Dražen Rajković objavio je da nas je samo šteta uzrokovana Sanaderovim šestogodišnjim koruptivnim mandatom stajala “najmanje sto milijardi kuna”. I dok pandemija dođe i prođe, korupcija ostaje. Kao autoimuna bolest koja postojano proždire hrvatsku državu, njezino gospodarstvo, državni proračun, socijalni program, njezine institucije, politiku, društvo u cjelini. Za koronu postoje maske, higijena i socijalno distanciranje.</p><p>A za korupciju, kako smo se uvjerili u protekla tri desetljeća, naprosto nema lijeka. I ovo je važna komparacija u trenutku kad se u medijima vijesti o koroni natječu za prostor s vijestima o koruptivnoj hobotnici Josipe Rimac, ali i mnogim drugim aferama i skandalima.</p><p>Govore nam kako je za borbu protiv korone nužna suradnja institucija i građana, solidarnost i odgovornost, povjerenje i angažman na razini cijelog društva. A to isto govore nam godinama za borbu protiv korupcije. Treba li reći da i jedno i drugo zapinje? Da pandemija uzima maha baš kao i korupcija? No zaraza prolazi, ali korupcija je pošast koja zakida ovu državu za njezino bogatstvo, za prosperitet, za budućnost, nekad i za živote ljudi koji zbog korupcije gube oslonac i sigurnost. Svakog dana svjedočimo presicama o koroni.</p><p>Zamislimo da se svakog dana tako govori o borbi protiv korupcije. Govori se o kaznama za nenošenje maske. A što je s kaznama za korupciju? Pandemija će nas puno stajati, ali ipak ne koliko i korupcija</p>