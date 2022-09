Panika zbog kaznenog progona: Donald Trump zahtijeva da ga se vrati na mjesto predsjednika

Dugo očekivana ukrajinska ofenziva za ponovno zauzimanje grada Hersona i preuzimanje kontrole nad crnomorskom obalom Ukrajine od Rusije ovaj je tjedan možda konačno započela. Magla rata donekle prikriva ono što se zapravo događa na terenu, no barem je jasno da je Ukrajina ovoga tjedna započela žestoko bombardiranje ruskih položaja na južnoj bojišnici, što je nužan uvod u slanje kopnenih snaga. Medijska izvješća upućuju na sustavno ciljanje ruskih opskrbnih linija, skladišta streljiva i oružja te vojnih zapovjednih položaja. Moskva je ustvrdila da su ruske snage odbile napredovanje Ukrajine i nanijele teške gubitke napadačima, ali to se nije moglo odmah potvrditi. Kijev je sa svoje strane ustvrdio da su Ukrajinci gađali te uništili gotovo sve mostove i improvizirane prijelaze preko rijeke Dnjepar, učinkovito odsjekavši do 25.000 ruskih vojnika potencijalno zaglavljenih na zapadnoj obali.