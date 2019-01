Plenkijevi šibicari: Muljaju s novčićima kao sa zastupnicima

Scena na domjenku za pravoslavni Božić neodoljivo je podsjećala na šibicare koji na sajmištima prodaju fore naivcima.

Pravoslavni pop pronašao je novčić u kruhu, krišom ga dodao Miloradu Pupovcu koji ga je brže-bolje proslijedio Milanu Bandiću, a ovaj slavodobitno objavio da je pronašao novčić "sreće i blagostanja" i uz širok osmijeh (i zlatan zub) primao čestitke okupljenih.

Baš kao prava zvijezda ovakve hrvatske politike.

I kako koalicijski partneri kriomice Bandiću prosljeđuju novčić, tako mu prosljeđuju i oporbene zastupnike. Kako falsificiraju proces dobitka sretnog novčića, tako ih se sumnjiči za potkupljivanje političkih prebjega.

Onako kako Milanu Bandiću padaju u krilo saborski zastupnici, njih već 13, ali i vijećnici u zagrebačkoj Skupštini, njih dvojica, tako mu je u krilo jučer pao i pobjedonosni novčić.

Kako varaju na domjenku, varaju i na političkoj sceni.

Moralna horizontala

I još bolje: osoba koja se već godinama promovira kao moralna vertikala hrvatske politike i čuvar moralne čistoće, Milorad Pupovac, odabrao je za dobitnika novčića upravo osobu koju se sumnjiči za kupovinu zastupnika, trgovanje mandatima, kao što ga se otprije optužuje za korupciju i klijentelizam.

Andreja Plenkovića nije bilo blizu kad se u krugu vladajuće koalicije dijelio taj famozni novčić, ali upravo to bila je slika njegove političke vladavine. One koja opstaje na optuženicima za kriminal i korupciju, ali i koja se bazira na sumnjama za kriminalno kupovanje zastupnika i vijećnika.

Bandićevi novčići

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, podnio je već dvije kaznene prijave Uskoku zbog prelaska zastupnika Mladena Madjera u saborski klub Milana Bandića, a Uskoku je dostavljena i prijava da su navodno Zvani Brumniću, SDP-ovu vijećniku u Gradskoj skupštini, preko posrednika nudili tri milijuna kuna za prelazak Bandiću.

Kako stvari stoje, Milanu Bandiću doista treba svaki "novčić".

Uglavnom, ova muljaža na božićnom domjenku demonstrirala je prijateljski duh Plenkovićevih koalicijskih partnera popraćen šalama, pošalicama i urnebesnim smijehom.

Bilo je to smiješno kao nedavna doskočica Gordana Jandrokovića kojom je komentirao još jedan prelazak oporbenjaka u klub Milana Bandića uz kaznene prijave i optužbe za korupciju: "S obzirom na rast broja zastupnika u tom Klubu, već sam zabrinut da bi gospodin Bandić mogao prestići čak i HDZ".

Šale i optužnice

I to je sjajno. Ali kako HDZ-u nisu jednako smiješne bile optužbe za političku trgovinu kad je njihova Marija Budimir tajno snimala ponude SDP-ova gradonačelnika Željka Sabe da prijeđe na njegovu stranu u vukovarskoj skupštini?

Tada nisu zbijali šale nego sklapali optužnice.

Zato im je sada ovaj defile prebjega - i to baš Bandiću, i to baš na račun HDZ-a - urnebesno smiješan. Baš kao što je mnogima bio smiješan Bandićev orkestrirani pronalazak novčića.

Nažalost, smiješnima bi mogle ispasti i kaznene prijave protiv političkih prebjega, ako se ima na umu činjenica da proces protiv Tomislava Sauche stoji dokle god on diže ruku za HDZ u Saboru, te da se Bandić uzda u staru istinu da u zatvoru završavaju samo "politički mrtvaci".

Koalicijski partneri u pravilu su "na čekanju".

Sukus ili okus

Sve to je, kako su to već komentirali neki oporbeni političari, "sukus hrvatske politike". Ali ne samo to. To je od sukusa pretvoreno u istinski okus hrvatske politike na čelu s Plenkovićem, Bandićem i Pupovcem.

To nije naličje, nego lice. Nije iznimka, nego pravilo. Nije incident, nego obrazac kako Plenković s partnerima drži vlast, kontrolira politiku i ismijava biračku volju.

Kako održava Stabilnost.

A održava se poskrivećki i ispod žita, dok se uz bezbrižne osmijehe i cinične komentare javnosti prodaje priča o premijeru kojeg se "suhim zlatom" treba platiti, samo da bi ga se onda na vlasti održavalo tko zna kakvim "novčićima".

I to baš uvijek Bandićevim.

