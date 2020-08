Prijetnje i ucjene, vika i urlanje, tajno snimanje i koruptivne radnje. To je HDZ-ova Hrvatska

Petominutna snimka razgovora Vilija Beroša, ministra zdravstva, i Dijane Zadravec, zamjenice ravnatelja KB Sestre milosrdnice, još jednom su oslikale model funkcioniranja HDZ-ove države, institucija i kadroviranja.

<p>Na snimci smo imali sve.</p><p>Nezakonite natječaje, prijetnje imovinskim karticama, nezakonito snimanje telefonskog razgovora, histeriziranje oko novca, prijetnje medijskim skandalom pred izbore, optužbe za korupciju, premijerovu ulogu u imenovanju ravnatelja bolnica, a nismo ostali ni bez "udbaških metoda"...</p><p>Telefonski razgovor ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijane Zadravec, zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, obavljen u lipnju ove godine i objavljen na YouTubeu danas ujutro, obuhvatio je sve, pa i one najsočnije detalje funkcioniranja HDZ-ove države.</p><p>Gotovo ništa nije izostavljeno.</p><h2>Histerija i prijetnje</h2><p>Histerični ton razgovora, upozorenja pomiješana s prijetnjama, briga za osobno (i stranačko) dobro kamuflirana u priču o općem dobru, kao i koruptivne metode umotane u tobožnju borbu protiv korupcije, obilježili su ovaj petominutni razgovor za koji je sama Zadravec jutros na N1 televiziji potvrdila da je autentičan.</p><p>I odmah zaprijetila Berošu da će ga tužiti zbog nezakonitog snimanja.</p><p>Radilo se o natječaju za izbor ravnatelja KB Sestre milosrdnice, na koji se Zadravec prijavila protiv Marija Zovaka, trenutnog v.d. ravnatelja. Glavno pitanje bilo je tko ima podršku ministra zdravstva, ali zapravo premijera Plenkovića. </p><h2>Mafijaške metode</h2><p>"Je li ovo stranci treba", pitala je uzbuđena Zadravec, za koju se svojedobno pisalo da je u dobrim odnosima s Plenkovićem. "Hoćeš reći da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj? Hoćeš reći da su vrh stranke i Andrej odabrali Zovaka? Je li Andrej decidirano rekao da će on biti ravnatelj?".</p><p>A Beroš uzvratio: "Ja sam ti rekao tko odlučuje i na koji način".</p><p>Međutim, pored ove glavne teme bilo je tu još svega: Zadravec je, gotovo u istom dahu s pitanjem o natječaju, spočitnula (zaprijetila?) Berošu da je čula da mu nešto nije u redu s imovinskom karticom, dok je Beroš bez zadrške snimao taj razgovor u društvu, kako bi sebe pokrio.</p><p>Gotovo mafijaške metode.</p><h2>Upitna Beroševa imovina</h2><p>Zadravec je jutros na televiziji ponovila tvrdnju o Beroševoj imovinskoj kartici: "Ja sam ga upozoravala da postoje različite informacije, pitala ga postoje li kakve nepravilnosti kod njega, on mi nije odgovorio. Znam da su kartice bile tema, čula sam to u određenim krugovima, da je imovinska kartica kod njega upitna".</p><p>Metoda je jasna: na pregovore s ministrom oko ravnateljskog mjesta ne ide se praznih ruku, već sa spremnom prijetnjom.<br/> O ministrovoj imovini, pak, Zadravec "ništa ne zna" i ne želi reći. Aluzija je dovoljna.</p><p>Također, zanimljivo je kako Zadravec iskazuje veliku brigu za stranku koja se tada pripremala za izbore. "Imat ćeš medijski skandal pred izbore", kazala je Berošu, koji je - znajući da se razgovor snima - pazio što će odgovoriti, a kasnije je u izrazila zabrinutost da korupcija protiv koje se ona navodno bori ide skroz do stranke.</p><p>Jer u ovoj državi ključno je imati naklonost HDZ-a. Tko je bolji s HDZ-om, ima više šanse biti izabran na natječaju.</p><h2>Korupcijom protiv korupcije</h2><p>Jutros je Zadravec na N1 govorila kako se ona već dulje vrijeme bori protiv korupcije. "Ja sam pisala o koruptivnim radnjama na više instanci, i prema institucijama i prema Berošu, na koje se još instance u ovoj državi trebam obratiti da bi počela funkcionirati pravna država", rekla je. "Čitavo vrijeme sam sustavno omalovažavana zbog mog ukazivanja na koruptivne radnje u sustavu".</p><p>I nije se dogodilo ništa.</p><p>Stranka koja se, po riječima Andreja Plenkovića, bori protiv korupcije, sada navodno sudjeluje ili makar amenuje koruptivne postupke u jednoj zagrebačkoj bolnici.</p><p>Vili Beroš dobro je pazio što govori na toj snimci, s obzirom da je on bio njezin autor, ali ipak nije izdržao da se na kraju razgovora i sam ne izdere na Dijanu Zadravec. Da ne bi slučajno ostao dužan.</p><p>Međutim, optužbe iz tog razgovora, kao i današnjeg javnog istupa Zadravec, i dalje ostaju: o korupciji, nezakonitostima, tajnim snimanjima, pa i o Beroševoj "upitnoj" imovinskoj kartici za koju Zadravec očekuje da će "novinari po njoj kopati".</p><p>Tako se u HDZ-ovoj državi bori za svoj položaj. Prijetnjama se kontrira tajnim snimanjem. Ratuje se oko toga tko ima veću podršku u HDZ-u. Otvoreno se govori o nezakonitostima, ali u svrhu zaštite stranke pred izbore. </p><p>Nismo ovdje otkrili ništa novo. Samo smo dobili kompletan paket. </p>