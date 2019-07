Prvo migranti, sad 'teroristi' u BiH. To je Kolindina kampanja

"To je zemlja bez reda i poretka. To je big shit. Imamo posla s negativcima".

Tako je o Bosni i Hercegovini 2016. godine govorio tadašnji premijer Zoran Milanović u tajnom razgovoru s Josipom Klemmom, vođom šatoraša.

Jutros je Kolinda Grabar Kitarović demantirala navode iz Jerusalem Posta o tome da je u razgovoru s izraelskim predsjednikom Bosnu i Hercegovinu proglasila "nestabilnom državom" pod utjecajem "radikalnih islamista i terorista".

"Apsolutno to nisam rekla", kazala je je danas. "Ne znam kako je došlo do te izjave, nisam razgovarala niti s jednim novinarom. To su komentari na komentare jedne novinarke, to nisam rekla, ponavljam".

No ako predsjednica nije to rekla, ako nije BiH nazvala "nestabilnom državom" pod utjecajem "islamista i terorista", to svejedno ne znači da je ona daleko od takvog stava.

Jer, možda Kolinda ne želi reći da je Bosna i Hercegovina "nestabilna država", ali to ne znači da hrvatska politika ne radi na njezinoj destabilizaciji.

Stabilna destabilizacija

Recimo, Kolinda Grabar Kitarović u permanentnom je sukobu s BiH, ne samo oko "militantnih islamista", već i oko njezina pokušaja da s turskim predsjednikom Erdoganom kroji novi izborni zakon u toj zemlji.

A ne zaboravimo ni buku koju su Andrej Plenković i HDZ digli nakon poraza Dragana Čovića na nedavnim izborima, istog onog Čovića koji se nedugo nakon toga uslikao s Miloradom Dodikom na proslavi dana Republike Srpske u Banja Luci.

Ako je BiH doista "nestabilna država", kao što to navodno nije rekla Kolinda, onda je to zato što se HDZ druži s onima koji na destabilizaciji te države uporno rade.

Nadalje, Kolinda Grabar Kitarović još prije tri godine javno je upozorila na "tisuće islamskih džihadista koji se vraćaju iz Islamske države u BiH", sugerirajući kako oni predstavljaju sigurnosnu prijetnju na granici s Hrvatskom.

Ona je tada prva krenula s tim optužbama i kreiranjem prijetnje islamskim radikalizmom, pa sada nije bitno je li Jerusalem Post točno prenio njezine riječi ili je ona krivo shvaćena.

Čak i ako to nije rekla, to nije bilo daleko od onoga što je zapravo mislila.

Nije demantirala migrante

Ono što predsjednica, međutim, nije demantirala jest onaj dio razgovora u kojem se dotaknula "vrlo nasilnih migranata iz Pakistana i Afrike koji upadaju ljudima u kuće".

To je politika koju ona slijedi i sve više potencira u posljednje vrijeme, upadajući čak u sukob sa švicarskim novinarom oko njezina tumačenja primjene sile u "push back" politici hrvatske policije na granici.

I sve to - migranti, islamisti, teroristi na granici s Hrvatskom, kao i nestabilna BiH - okosnice su Kolindine kampanje za drugi mandat.

Možda predsjednica nije izjavila sve ono što je izašlo u javnost, ali možemo pretpostaviti da joj zbog toga nije bilo žao. Barem što se tiče njezinih birača, u Hrvatskoj, ali još više u Bosni i Hercegovini.

Oni će znati cijeniti to što Kolinda nije rekla.

Nije joj žao

Predsjednica, pak, svoje izjave demantira javno: jednom kako bi zaštitila hrvatsku policiju od "push back" politike, drugi puta kako bi spasila Hrvatsku od diplomatskog skandala, pa i od štete koju nanosi turističkoj destinaciji koja graniči s "terorističkom državom".

Međutim, poruke koje su izašle u javnost zapravo samo osnažuju njezinu kampanju za drugi mandat.

Skretanje pažnje na migrante i naglašavanje opasnosti od "terorista i militantnih islamista iz BiH" bildaju njezinu ideološku profilaciju na radikalnoj desnici i istodobno daju smisao njezinoj ulozi na čelu države.

Ona je prepoznala opasnost. Ona će preuzeti brigu o sigurnosti i obrani.

Ona će se postaviti na "predziđe kršćanstva". Možda s automatom u ruci, tko zna?

Zoran Milanović, Kolindin protukandidat na izborima za Pantovčak, ostao je obilježen u BiH zbog njegove izjave o "big shitu", koju je također dao u kampanji za parlamentarne izbore.

Nažalost, uz Kolindinu predsjedničku kampanju taj "big shit" može postati još većim.

