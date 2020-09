SDP-ovi birači bježe drugim strankama, a novog vođe nema

Pad SDP-a započeo je, nema sumnje, Račanovom oportunističkom politikom, nastavljen je u Milanovićevoj eri, da bi ga zacementirao Bernardić

<p><strong>Goran Bare</strong> dao je u Jutarnjem listu šokantnu izjavu.</p><p>- Već odavno ne sviram za političare. Jako sam se razočarao u politiku, još od <strong>Ivice Račana</strong>, u kojega sam vjerovao. Razočarao me i on i SDP, ne mogu to više gledati. Sad mi je čak draži HDZ nego SDP. Plenković ih je dotjerao... - rekao je pjevač.</p><p>To je otprilike kao da <strong>Leo Messi</strong> iz Barcelone prijeđe u Real! Transferi su prije išli u obrnutom smjeru. Pjesnik <strong>Boris Maruna</strong>, emigrant koji je kotirao kao ustaša, po povratku u domovinu napisao je pjesmu “Ivica Račan je imao pravo”, <strong>Vice Vukov</strong>, kojega je režim na pravdi boga skinuo sa scene, ušao je u SDP...</p><p>Pad SDP-a započeo je, nema sumnje, Račanovom oportunističkom politikom, nastavljen je u Milanovićevoj eri, da bi ga zacementirao Bernardić. Čovjek koji se, evo, već dva mjeseca nigdje ne pojavljuje, ali uredno bere visoku plaću. Da je kovinotokar ili armirač, dobio bi nogu u guzicu, ovako će voditi neki parlamentarni odbor. Hrvatska je politika postala utočište neradnika, janjičara, niškoristi i besposličara koji žele živjeti na visokoj nozi, ne želeći se izložiti mukama zarađivanja na tržištu.</p><p>Zadnji koji je to probao, <strong>Milanović</strong>, nije dugo izdržao, eno ga na Pantovčaku.</p><p>Kad je SDP pokrenuo neku korisnu akciju? Što su učinili za radničku klasu Siska, koja je podavljena u operacijama naših velikih kombinatora s Orbanom? Što za Uljanik, Đuru, Petrokemiju? Zašto u Zagrebu finim kombinacijama podržavaju <strong>Milana Bandića</strong>? Kako to da im je cijeli stožer visokih “časnika” prebjegao “klasnom neprijatelju”? Svojedobno je bila popularna doskočica “Druže Tito, ti si krao, ali si i nama dao, ovi kradu ali nam ne dadu”. Hadezeovci kradu i narodu dadu, to se zove klijentelizam. SDP niti krade niti dade, postao je koterija bezidejnih politikanata koji se zadovoljavaju negovornim ulogama u velikom filmu Andreja Plenkovića dok im birači bježe drugim strankama.</p><p>A među kandidatima za lidera stranke teško je vidjeti ijednoga koji bi to promijenio.</p>