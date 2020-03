Škoro zarađuje na bolesnicima. Kao što profitira od migranata

"Ja sam kršćanin čovjek, katolik", pohvalio se Miroslav Škoro u intervjuu RTL televiziji.

Trebao je to biti argument za njegovu otvorenost za razgovor sa svima u politici. Ali publika je u tom razgovoru mogla procijeniti Miroslava Škoru kao "kršćanina i katolika" u nekim drugim temama.

Recimo, u njegovu suvlasništvu parkirališta kod bolnice Merkur.

Tu se nije pozivao na kršćanske i katoličke vrijednosti, čak ni na narod kojem se često obraća i u čije ime nastupa, nije iskazivao pretjeranu samilost prema onima koji moraju plaćati 15 kuna po satu da bi se domogli bolnice u nepristupačnom dijelu grada i tamo u lošem zdravstvenom stanju proveli sate u čekaonici.

Tu je kršćanin Škoro branio surovost tržišta.

Kako za sve, tako i za bolesne. Nema milost, a kamoli samilosti.

Vidi se koja je to "vrsta" ljudi

No taj kršćanski i katolički duh Miroslav Škoro iskazao je i u pitanju migranske krize.

"Vidi se koja je to količina ljudi, koja je to vrsta ljudi koja nadire", kazao je predsjednik Domovinskog pokreta.

Kakva je to vrsta ljudi Škoro je, po vlastitom priznanju, zaključio iz gledanja televizije. "Pa gledam RTL, vidim o čemu se radi".

Na tim snimkama vide se i žene i mala djeca, ljudi koji bježe od krize, utapaju se u moru, guše u kampovima, očajnici i jadnici. Prema njima Škoro ne bi pokazao samilost, nego bi podigao, kako reče, fortifikacije.

"Ja smatram da je Hrvatska već ograđena, samo s krive strane", rekao je Škoro. "Hrvatska bi trebala na granici sagraditi fortifikacijske utvrde da se zaštiti. Treba sa Slovencima i Mađarima dogovoriti da se ta ograda pomakne. Treba postaviti prepreke, fortifikaciju, tako to zove vojska. Moramo se zaštititi tako".

Treba se, dakle, jako zaštititi od gomile nenaoružanih, golorukih, jadnih ljudi.

Škorin ratnički duh

Kod kršćanina i katolika Škore nije se pri pogledu na migrante probudila samilost, već ratnički duh.

I taj duh, zanimljivo, probudio se kod osobe koja je Domovinski rat provela u Americi, u vrijeme dok su prema Hrvatskoj nadirali tenkovi i naoružane brigade, a ne goloruke izbjeglice i mala djeca.

"Da sam i bio u Hrvatskoj, nisam baš veliki borac, nisam vičan oružju", pravdao se Škoro po povratku u Hrvatsku 1995. godine. "U životu se nisam potukao. Da sam dobio poziv za mobilizaciju, odazvao bih se, ali ne znam kako bih se ponašao".

Sada, eto, Škoro suvereno i veoma zdušno barata vojničkom terminologijom.

Protiv golorukih - sa sigurne udaljenosti

Nije bio vičan oružju i nije bio veliki borac kad je Hrvatska bila izložena velikorpskoj agresiji, najezdi tenkova i vojne mašinerije JNA, kao i paravojnim četničkim formacijama.

Danas, međutim, kad je Hrvatska izložena potencijalnom valu nenaoružanih migranata koji bježe od rata, kršćanin i katolik Škoro suprotstavio bi im se bodljikavom živom, vojskom, "fortifikacijama", utvrdama na granici.

Odlučno bi se borio protiv golorukih izbjeglica. Protiv naoružanih agresora borio se dobrim željama iz Amerike.

On sada vrlo jasno vidi koja je to "vrsta ljudi koja nadire prema Zapadu". I u njima vidi veću prijetnju od one vrste ljudi koja je prije trideset godina nadirala prema Hrvatskoj.

Premda i danas, kao i prije trideset godina, tu "prijetnju" gleda sa sigurne udaljenosti.

Dakle, ne samo da se Miroslav Škoro dokazao kao istinski "kršćanin i katolik", već i kao veliki ratnik, vojni strateg, borac za zaštitu hrvatske granice od najezde golorukih migranata.

No prije svega, pokazao se kao veliki borac za zaštitu vlastitog biznisa.

Ne dirajte mu parkiralište.

